Acabou a festa do dinheiro: Geórgia banirá a barriga de aluguel por riscos éticos graves

A Geórgia decidiu proibir completamente a gestação de substituição. Um projeto de lei nesse sentido será apresentado em breve ao parlamento, afirmou o líder da maioria parlamentar, Irakli Kirtskhalia, após uma reunião do partido no poder.

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"Decidimos proibir a gestação de substituição na Geórgia. Estamos em diálogo constante com a Igreja Ortodoxa Georgiana sobre o assunto e um projeto de lei correspondente será apresentado em breve", disse Kirtskhalia.

Segundo o mesmo, os principais motivos para esta decisão foram os riscos éticos e legais associados à prática. As autoridades estão preocupadas com o potencial tráfico de pessoas, a exploração de mulheres e as questões de protecção da criança.

Kirtskhalia reconheceu que a proibição pode ter consequências económicas, mas realçou que os benefícios financeiros não devem superar os riscos associados a esta prática.

Além disso, de acordo com os dados que citou, aproximadamente 98% das pessoas que utilizam serviços de barriga de aluguer na Geórgia são estrangeiras. Os residentes do país representam apenas cerca de 2%.