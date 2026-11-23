O pânico tomou conta do terminal: a ação do ICE em Seattle deixou a tripulação em choque

Uma operação do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) transformou o embarque de um voo da Alaska Airlines em um cenário de caos e violência no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma. A ação, ocorrida na manhã do último sábado (21), resultou em confrontos físicos no corredor de acesso à aeronave, deixando passageiros e autoridades locais em estado de choque.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Туристические траблы

O ponto central do conflito não foi apenas a prisão em si, mas a brutalidade da abordagem em um espaço confinado. Vídeos que viralizaram nas redes sociais mostram agentes federais, alguns mascarados, em luta corporal com um homem e uma mulher no chão, exatamente na passagem entre a ponte de embarque e o avião. A cena foi tão traumática que provocou reações viscerais: copos de café foram arremessados e passageiros assistiram, paralisados, à separação violenta de uma família.

O relato do passageiro Aidan Mendoza, de 20 anos, detalha o impacto humano da operação. Mendoza descreveu o desespero de uma criança que permaneceu no chão, gritando histericamente, enquanto seu pai era retirado por uma porta lateral. A tensão foi tamanha que afetou a operação do voo: Mendoza afirmou ter visto o piloto deixar a aeronave com visível desconforto, enquanto duas comissárias de bordo ficaram tão abaladas que solicitaram a substituição imediata.

O impacto psicológico foi tão severo que o próprio Mendoza desistiu de viajar para Los Angeles, alegando a impossibilidade de seguir com uma visita familiar após presenciar o que chamou de "uma família sendo despedaçada".

A operação, que visava a prisão de Ricardo Larrondo Mendoza, um cidadão mexicano com visto vencido (segundo nota do Departamento de Segurança Interna — DHS), gerou um embate institucional imediato. O governador de Washington, Bob Ferguson, classificou a atuação do ICE como "completamente fora de controle" e contrária aos valores americanos.

Além da esfera política, houve uma ruptura de protocolo operacional. Tanto a administração do Porto de Seattle quanto a Alaska Airlines afirmaram que não foram notificadas previamente sobre a ação. A administração do aeroporto classificou o episódio como "indignante" e informou que já havia discutido protocolos específicos com as autoridades federais para evitar esse tipo de cena em áreas de embarque, questionando agora se tais regras foram ignoradas.

Este episódio não é um caso isolado, mas reflete a intensificação da estratégia migratória dos EUA. De acordo com dados da NPR, o ICE realizou quase 50 mil prisões apenas em julho. No aeroporto de Seattle, pelo menos outras duas prisões migratórias foram registradas desde agosto, evidenciando a transformação de terminais aeroportuários em pontos estratégicos de captura.

Embora a legislação federal permita que agentes do ICE acessem áreas após o controle de segurança, o Porto de Seattle mantém uma política rigorosa de que sua polícia local não deve auxiliar em prisões de fiscalização migratória civil, evidenciando o conflito de jurisdições e a tensão entre a segurança nacional e a gestão humanitária de espaços públicos.