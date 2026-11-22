Para abastecer o carro no Irã, o motorista agora depende exclusivamente de seu cartão de combustível individual. A medida elimina o uso de cartões "livres" nos postos, encerrando a prática comum onde proprietários de postos utilizavam cartões de emergência para liberar gasolina para qualquer pessoa — brecha que alimentava o contrabando e a revenda ilegal de combustível.
Na prática, a mudança transforma a forma de acesso ao recurso: a cota básica de combustível permanece a mesma para a população, mas o método de retirada passa de um sistema informal para um controle digital rigoroso. Em 11 províncias, essa transição já resultou em uma queda de 10% no consumo médio de gasolina.
Para quem exerce atividades profissionais e excede a cota básica, o sistema opera por meio do mecanismo "jubrani", que concede complementos de litragem baseados na categoria do trabalhador. O acesso a esses volumes extras varia conforme a comprovação da atividade:
A implementação do novo controle não é uniforme em todo o território. Enquanto a reforma começou na província de Kerman em junho, as principais artérias rodoviárias do país ainda mantêm a operação com cartões "livres" para evitar congestionamentos e colapsos na logística de transporte.
Para quem não possui a cota necessária ou deseja evitar a dependência da gasolina, o governo oferece subsídios para a conversão de veículos para GNV (Gás Natural Veicular). Além disso, existe a opção do combustível premium "Super", disponível em mais de 80 postos distribuídos por 18 províncias, destinado a consumidores com maior poder aquisitivo.
De acordo com Mohammadsaad Azamiyfar, diretor da Companhia Nacional de Refino e Distribuição de Produtos Petrolíferos do Irã (NIPPC), o bloqueio das rotas de vazamento de combustível reduz a necessidade de importação de derivados de petróleo. A economia de divisas gerada por esse controle digital é redirecionada para a compra de medicamentos e itens de primeira necessidade para a população.
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A planta prioriza o crescimento vegetativo se o vaso for grande demais ou se receber excesso de nitrogênio; a indução floral exige 14 horas de escuridão e temperaturas entre 12°C e 16°C.