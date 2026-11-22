Irã implementa controle digital rigoroso para venda de combustíveis

Para abastecer o carro no Irã, o motorista agora depende exclusivamente de seu cartão de combustível individual. A medida elimina o uso de cartões "livres" nos postos, encerrando a prática comum onde proprietários de postos utilizavam cartões de emergência para liberar gasolina para qualquer pessoa — brecha que alimentava o contrabando e a revenda ilegal de combustível.

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Na prática, a mudança transforma a forma de acesso ao recurso: a cota básica de combustível permanece a mesma para a população, mas o método de retirada passa de um sistema informal para um controle digital rigoroso. Em 11 províncias, essa transição já resultou em uma queda de 10% no consumo médio de gasolina.

Cotas adicionais e a regra do "jubrani"

Para quem exerce atividades profissionais e excede a cota básica, o sistema opera por meio do mecanismo "jubrani", que concede complementos de litragem baseados na categoria do trabalhador. O acesso a esses volumes extras varia conforme a comprovação da atividade:

Motoristas de aplicativos (Snapp e Tapsi): Além da norma básica de 160 litros, podem solicitar acréscimos de 100, 200 ou 300 litros, dependendo da demanda do serviço.

Além da norma básica de 160 litros, podem solicitar acréscimos de 100, 200 ou 300 litros, dependendo da demanda do serviço. Profissionais sem documentação formal: Professores de áreas rurais e pescadores sem licenças oficiais dependem de cotas distribuídas pelas administrações locais, que utilizam dados de órgãos setoriais para validar a elegibilidade.

Logística e alternativas de abastecimento

A implementação do novo controle não é uniforme em todo o território. Enquanto a reforma começou na província de Kerman em junho, as principais artérias rodoviárias do país ainda mantêm a operação com cartões "livres" para evitar congestionamentos e colapsos na logística de transporte.

Para quem não possui a cota necessária ou deseja evitar a dependência da gasolina, o governo oferece subsídios para a conversão de veículos para GNV (Gás Natural Veicular). Além disso, existe a opção do combustível premium "Super", disponível em mais de 80 postos distribuídos por 18 províncias, destinado a consumidores com maior poder aquisitivo.

Impacto financeiro

De acordo com Mohammadsaad Azamiyfar, diretor da Companhia Nacional de Refino e Distribuição de Produtos Petrolíferos do Irã (NIPPC), o bloqueio das rotas de vazamento de combustível reduz a necessidade de importação de derivados de petróleo. A economia de divisas gerada por esse controle digital é redirecionada para a compra de medicamentos e itens de primeira necessidade para a população.