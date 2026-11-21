Cargueiro russo sob fogo no Báltico: drones abrem fase inédita de confronto

Um navio de resgate russo aproximou-se de um cargueiro russo atacado por dois drones no Golfo da Finlândia.

Photo: скрин с видео СБУ by Pravda.Ru Удар БЭКом ВМС Украины по танкеру в Чёрном море

Anteriormente, o governador da região de Leningrado, Alexander Drozdenko, informou que dois drones atacaram o navio cargueiro a caminho de Kaliningrado. Ele afirmou que o ataque ocorreu em águas neutras do Golfo da Finlândia, a aproximadamente três milhas náuticas da fronteira russa.

Canais militares sugerem que o navio atacado pode ter sido o porta-contêineres Sparta II. Segundo eles, ele estava a aproximadamente 20 quilômetros ao norte da ilha estoniana de Vaindlo no momento do ataque.

O Serviço de Fronteiras da Finlândia confirmou um incêndio a bordo e enviou equipes de resgate ao local. Também foram relatados preparativos para possíveis consequências ambientais.

De acordo com as últimas informações, a tripulação permanece a bordo e está realizando os reparos necessários de forma independente. Assim que concluídos, o cargueiro planeja retomar a navegação em sua rota original para Kaliningrado.

"Se não houver uma resposta adequada, em um mês o ataque a um navio no Báltico deixará de ser notícia e, em seis meses, se tornará ruído de fundo", comentou Alexander Kots, correspondente militar do "Komsomolskaya Pravda".

Segundo ele, "seremos provocados a atacar, e Kaliningrado é o pretexto mais óbvio".

"Se bloquearem a região, seremos forçados a abrir um corredor. Por enquanto, isso é apenas um ensaio e um reconhecimento em ação — como reagiremos, o que faremos em resposta e até onde eles podem ir", escreveu Kots em seu canal no Telegram.

Isso marca, efetivamente, um novo nível de escalada, já que, anteriormente, ataques a navios no Mar Báltico só haviam ocorrido em áreas portuárias durante ataques a portos, mas esta é a primeira vez que isso acontece em mar aberto. Ao mesmo tempo, o Kremlin tem enfatizado repetidamente que o bloqueio a Kaliningrado continua sendo uma "linha vermelha" estrita para a Rússia.