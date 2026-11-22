Índia migra de acordos declaratórios para a execução real na aquisição de minerais críticos

O governo da Índia está alterando a estratégia de aquisição de minerais críticos, migrando de memorandos de entendimento declaratórios para a implementação de mecanismos concretos de importação e extração. Segundo Keshav Chandra, Secretário do Ministério da Indústria Mineira, o objetivo é diversificar as cadeias de suprimentos para mitigar riscos associados ao controle de exportações e à concentração de fornecedores.

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Canais de restrição e a resposta institucional

O principal gargalo identificado reside nas exigências de valor agregado local (domestic value-addition) impostas por países exportadores, que restringem a exportação de minério bruto e limitam a transferência de tecnologias de processamento. Essa dinâmica impacta diretamente a segurança industrial indiana, que se vê exposta à volatilidade de decisões externas sobre o processamento de insumos.

Para contrariar essa limitação, a Índia prioriza agora a execução real de projetos em vez do volume de acordos assinados, utilizando a empresa estatal Khanij Bidesh India Ltd (KABIL) como o braço operacional para a viabilização de ativos no exterior.

Medidas de redução de custos e desburocratização

Para acelerar o fluxo de investimentos e a entrada de insumos, o Ministério da Indústria Mineira implementou ajustes regulatórios específicos:

Redução dos requisitos mínimos para participantes de licitações de extração de minerais selecionados.

Adoção de Cartas de Intenção (Letters of Intent) emitidas automaticamente, reduzindo o tempo burocrático entre a decisão e o início do projeto.

Criação de uma "Matriz de Minerais Prioritários por País", permitindo que o Estado direcione apoio financeiro e logístico a investimentos estrangeiros com base na criticidade do recurso.

Alternativas de suprimento interno

Como forma de reduzir a dependência de rotas internacionais e baixar o custo dos recursos, o governo incentiva a extração de minerais a partir de resíduos industriais. O foco recai sobre o aproveitamento do "lama vermelho" (red mud), subproduto da produção de alumínio, transformando um passivo ambiental em um ativo econômico para a indústria de minerais críticos.

Apesar dos avanços, o setor privado, representado por Pankaj Satiji (JSW e FICCI), alerta que a redução da vulnerabilidade indiana depende da integração entre esses investimentos externos e a ampliação da capacidade interna de processamento, evitando que o país continue exposto às oscilações de preços e decisões políticas dos países exportadores.