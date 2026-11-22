Celso Amorim alerta para risco de divisão do mundo em esferas de influência

O diplomata Celso Amorim, assessor especial da Presidência do Brasil, disparou um alerta sobre a governança global: o risco de que Estados Unidos, China e Rússia — as três maiores potências nucleares — decidam redesenhar o mapa geopolítico, dividindo o mundo em esferas de influência exclusivas. Em entrevista ao jornal espanhol El País, Amorim argumentou que, embora o diálogo entre esses líderes seja indispensável para encerrar conflitos como a guerra na Ucrânia, qualquer acordo fechado a portas fechadas entre superpotências, ignorando os interesses de outras nações, seria inaceitável.

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Para Amorim, a eficácia das Nações Unidas depende de uma reforma profunda para que a organização seja mais representativa e menos dependente da vontade unilateral de quem detém o poder militar. Essa visão de autonomia não se limita à diplomacia multilateral, mas reflete-se na postura do Brasil diante de Washington. O diplomata foi categórico ao tratar das restrições impostas pelos EUA ao acesso brasileiro a chips avançados, fruto da guerra tecnológica entre americanos e chineses: "Se nos sancionam por fatos nos quais o Brasil nem sequer está envolvido, isso não é animador. Encontraremos alternativas", afirmou.

A resistência brasileira estende-se à segurança regional. Amorim rejeitou a iniciativa do "Escudo das Américas" do governo Trump, classificando-a como inadequada. Embora concorde com o combate ao narcotráfico, ele descartou a ideia de intervenções militares estrangeiras sob o pretexto de segurança, defendendo que a integração sul-americana deve ser feita por mecanismos próprios, preservando a soberania dos Estados.

No campo econômico, o diplomata confirmou que o Brasil e os BRICS buscam romper com a "ditadura do dólar". Segundo ele, a transição para moedas nacionais no comércio internacional é um processo lento e, no momento, mais bilateral do que coletivo — citando a parceria Brasil-China como exemplo concreto. O objetivo é reduzir a vulnerabilidade econômica do país frente às flutuações e pressões do sistema financeiro liderado pelos Estados Unidos.

Amorim também abordou a estratégia industrial do governo Lula, enfatizando que o Brasil não pode continuar sendo apenas um exportador de matéria-prima. O foco agora recai sobre a exploração de minerais estratégicos e a produção de semicondutores e inteligência artificial. Para o diplomata, a soberania tecnológica e a gestão rígida dos recursos minerais são as verdadeiras chaves para que o país não se torne refém de decisões tomadas em Washington ou Pequim.

Por fim, ao tocar em pontos sensíveis da política regional, Amorim classificou como "ilegítimo" o processo judicial contra Nicolás Maduro em Nova York e defendeu a aproximação com o México. Sobre a Argentina, sugeriu que a via econômica seja a prioridade atual, mas foi enfático ao condenar ataques pessoais ao presidente Lula, comparando as ofensas ao líder brasileiro a um desrespeito à própria bandeira nacional.