Joanesburgo proíbe rega de gramados com água municipal sob risco de prisão

A partir de 21 de novembro de 2026, qualquer morador de Joanesburgo flagrado regando gramados com água da rede municipal poderá enfrentar multas de até 120 mil randes ou penas de prisão de até 36 meses. A medida marca a transição da cidade para o Nível 2 de restrições hídricas, o que altera a rotina de quem utiliza a água para manutenção de jardins e áreas externas.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Газон у дома на рассвете

Na prática, a nova regra elimina a janela de permissão que existia no Nível 1. Enquanto antes era proibido regar apenas entre as 6h e as 18h, agora o banimento é total: não é permitido usar água municipal para irrigar gramados (públicos ou privados), lavar calçadas ou molhar areia para construção em qualquer horário do dia ou da noite.

A engrenagem do corte e a conta do consumidor

A decisão do Conselho Municipal e da Johannesburg Water surge após a cidade ultrapassar consistentemente o limite diário de 1.528 megalitros entre novembro de 2025 e 2026. Para tentar recuperar os reservatórios, a administração municipal busca reduzir o consumo diário em 200 milhões de litros.

Além do risco de punição criminal, o impacto chega ao bolso do cidadão em 1º de dezembro, com a entrada em vigor de novas tarifas. Os preços para o Nível 2 são, em média, 8% superiores aos do nível anterior. Simultaneamente, a Johannesburg Water planeja reduzir a pressão e o volume de fornecimento em 20% em áreas de consumo condicionado e em bairros que utilizam medidores pré-pagos.

Gargalos e falhas no sistema

Embora a restrição recaia sobre o usuário final, o sistema apresenta perdas estruturais críticas. De toda a água injetada na rede de distribuição, 44,79% não são contabilizadas nem faturadas, gerando um prejuízo financeiro de 3,837 bilhões de randes. Esse volume se perde da seguinte forma:

23,72% em vazamentos e rupturas de tubulações;

11,85% por consumo não pago em assentamentos informais;

9,22% através de ligações clandestinas.

Para sanar a obsolescência da infraestrutura, a estimativa de investimento é de 127 bilhões de randes, sendo que 26,61 bilhões são urgentes para os próximos dois anos.

O fluxo do abastecimento

O sistema depende de uma cadeia que começa no Ministério do Abastecimento de Água, que vende a água bruta para a Rand Water. Esta, por sua vez, realiza o tratamento e distribui o recurso aos municípios de Gauteng conforme cotas de licenciamento. Makenosi Maro, representante da Rand Water, alertou que a empresa já está operando acima dos limites de sua licença de captação, tornando a gestão rigorosa do consumo nos municípios a única via para evitar um colapso prolongado.