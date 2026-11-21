Trump proíbe empresas dos EUA de construir data centers fora dos Estados Unidos

O governo de Donald Trump moveu a estratégia de contenção tecnológica de uma barreira de exportação para uma proibição de infraestrutura. Em declaração feita na Casa Branca nesta sexta-feira (20/11), o presidente anunciou que empresas norte-americanas estão proibidas de construir centros de dados (data centers) fora dos Estados Unidos. O mecanismo de coerção para garantir a obediência das companhias será a aplicação de sanções financeiras pesadas.

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A medida visa fechar uma brecha operacional: evitar que a China utilize centros de processamento instalados em países terceiros para acessar a capacidade de computação de inteligência artificial (IA) e a "superinteligência" que as sanções diretas de exportação de hardware tentam bloquear. Na prática, a Casa Branca quer forçar a retenção da infraestrutura tecnológica em solo americano para garantir a competitividade econômica e o controle sobre a capacidade de processamento.

Este anúncio é a continuidade de um endurecimento regulatório iniciado na última segunda-feira (16/11). Naquela data, foram alteradas as normas de exportação e transferência de chips de IA avançados. O resultado imediato é que países como Brasil, Indonésia, Malásia, Singapura e Tailândia agora dependem de licenças específicas do governo dos EUA para receber esses componentes. O objetivo é impedir que data centers estrangeiros sirvam de ponte para fornecer processamento a empresas chinesas.

Enquanto bloqueia o hardware de ponta e a infraestrutura, Washington adotou uma tática de dependência controlada: permitiu a venda de semicondutores de gerações anteriores para a China. A lógica é evitar que Pequim desenvolva a totalidade de sua própria cadeia de fabricação independente, mantendo-a dependente de componentes americanos obsoletos, enquanto a fiscalização rigorosa permanece focada nos chips de alta performance, como os da Nvidia.

A decisão altera a viabilidade de projetos internacionais de infraestrutura tecnológica. Um exemplo direto é o plano do governo brasileiro de transformar o Brasil em um polo regional de data centers sustentáveis; a nova diretriz americana inviabiliza a vinda de grandes provedores dos EUA para esses projetos. Em contrapartida, Trump direciona esses investimentos para estados como Texas, Califórnia e Virgínia, focando na geração de empregos e na autogeração de energia local.

O anúncio foi feito na presença de figuras chave da administração — o vice-presidente JD Vance, o secretário de Estado Marco Rubio e o secretário do Tesouro Scott Bessent -, sinalizando a coordenação entre a diplomacia, a segurança nacional e a gestão financeira para a implementação dessas restrições.