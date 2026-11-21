Guiana propõe plataforma regional para reunir precedentes judiciais caribenhos

Para que um juiz no Caribe possa acessar a soma de todos os precedentes jurídicos da região em uma única consulta, a proposta agora é a criação de uma plataforma unificada de decisões judiciais que sirva de base para o treinamento de uma inteligência artificial (IA).

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Do banco de dados à sentença

O mecanismo sugerido pelo presidente da Guiana, Irfaan Ali, durante a conferência da Associação Caribenha de Funcionários Judiciais (CAJO), consiste em alimentar um agente de IA com o acervo de sentenças de diversos países da região. Segundo a estimativa técnica apresentada, um período de quatro semanas de treinamento seria suficiente para que o sistema operasse com o conhecimento agregado de todos os precedentes regionais.

Na prática, isso mudaria a forma como a pesquisa jurídica é feita: em vez de buscas fragmentadas em arquivos nacionais distintos, o sistema centralizaria a base de dados, reduzindo a disparidade causada pelas diferentes capacidades orçamentárias de cada Estado caribenho.

O limite da automação

A aplicação da tecnologia, porém, encontra um ponto de parada operacional. O sistema é desenhado para operar exclusivamente com textos e dados; ele não possui capacidade de análise social ou empatia. Portanto, a ferramenta funcionaria como um suporte de consulta e processamento de informações, mas a decisão final e a análise do contexto humano permaneceriam como obrigações do magistrado.

Infraestrutura de suporte

Para viabilizar a digitalização do judiciário e de outros setores, como saúde e segurança, a Guiana está implementando a infraestrutura física necessária. O governo assinou um memorando com a empresa Cerebras Systems para a construção de um centro de processamento de dados com capacidade de até 100 megawatts na região de Wales (Região 3, Essequibo-Islands-West Demerara), servindo como a base tecnológica para a operação desses sistemas de IA no país.