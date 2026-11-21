Honduras recebeu Pete Hegseth em visita sobre segurança e influência dos EUA

A visita oficial do secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, a Honduras materializou a estratégia de segurança do governo Donald Trump para a América Latina, traduzindo a retórica de influência geopolítica em repasses financeiros diretos.

Photo: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Pete Hegseth (52251960413)

Na prática, a ação resultou no destino de US$ 14 milhões (aproximadamente R$ 83,28 milhões) ao governo hondurenho. O recurso é carimbado para a aquisição de equipamentos militares, com o objetivo declarado de fortalecer a segurança regional e combater organizações classificadas por Washington como narcoterroristas.

Esse investimento não é um evento isolado, mas parte de um mecanismo maior denominado "Escudo das Américas”. A iniciativa funciona como a ferramenta operacional da Casa Branca para expandir a cooperação militar e de segurança com países latino-americanos, vinculando a ajuda técnica ao controle de fronteiras e ao combate ao crime transnacional.

O componente político da visita ficou evidente na fala de Hegseth, que descreveu a região como o "quintal” dos Estados Unidos. Segundo a agência Sputnik, o secretário foi explícito ao afirmar que Washington não permitirá que "adversários estrangeiros” ou cartéis ocupem esse espaço, indicando que a assistência militar serve também como barreira contra a expansão de outras potências globais no continente.

Embora a declaração não tenha nomeado países específicos, a movimentação do Pentágono sinaliza que a cooperação militar com a América Central agora está formalmente atrelada à competição geopolítica, transformando a segurança transfronteiriça em um ativo estratégico para manter a hegemonia norte-americana na região.