Barcelona enfrenta paralisação parcial da frota de ônibus movidos a hidrogênio

Metade da frota de ônibus movidos a hidrogênio de Barcelona está fora de operação. A paralisação não decorre de falhas mecânicas ou falta de demanda, mas de um gargalo logístico: a interrupção ou limitação severa no fornecimento de hidrogênio para as estações de abastecimento urbanas.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Водородная энергетика: H2 Hydrogen резервуар

Atualmente, o sistema apresenta um ativo instalado (chassis e células de combustível) plenamente funcional, porém com a cadeia energética rompida na etapa de transporte do insumo. O resultado concreto é que apenas 50% dos veículos previstos estão efetivamente operando nas linhas da cidade.

O gargalo logístico frente ao ativo instalado

A operação demonstra que a aquisição de veículos não se traduz automaticamente em capacidade de transporte. O limitador do sistema não é a tecnologia do transporte, mas a ausência de um fluxo constante de matéria-prima para as bombas de abastecimento. Sem a garantia de entrega do combustível, o cronograma de rotas torna-se inexequível.

Na prática, a capacidade de transporte de passageiros em rotas específicas foi reduzida. A modernização da frota estancou na etapa de suprimentos, forçando a redução de intervalos ou a substituição por ônibus de outras matrizes energéticas para compensar a inatividade dos veículos a hidrogênio.

Dependência de rede e fluxo de energia

Diferente dos ônibus elétricos, que utilizam a rede elétrica urbana para recarga local, o transporte a hidrogênio depende de uma cadeia linear e complexa: produção, transporte, armazenamento e abastecimento. O colapso de qualquer um desses elos paralisa o ativo final.

Em Barcelona, a logística de distribuição tornou-se o ponto crítico que define a escala real da operação. A situação evidencia que a capacidade operacional do setor não é medida pelo volume de veículos adquiridos, mas pela estabilidade do fluxo de energia. Enquanto a infraestrutura de produção e distribuição local não for capaz de gerar um fluxo constante, a utilização da frota permanecerá limitada ao volume disponível nas estações de abastecimento.