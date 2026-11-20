Alemanha critica cúpula entre Trump, Putin e Xi Jinping por excluir Europa

A exclusão da Europa de own cúpula realizada em Shenzhen, entre os presidentes Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping, provocou uma reação imediata de Berlim. O primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz, criticou a tentativa de as três maiores potências definirem a segurança europeia de forma isolada, comparando a dinâmica a um "formato Ialta" — referência ao acordo de 1945 entre EUA, URSS e Reino Unido para reorganizar a Europa após a Segunda Guerra Mundial. Para Merz, um encontro desse tipo serve mais para a "foto" do que para a paz real.

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Enquanto a Europa teme ser reduzida a mera espectadora, Vladimir Putin rebateu a analogia histórica. Para o presidente russo, Ialta não dividiu o mundo, mas apenas "codificou a realidade existente". A mensagem de Moscou é clara: qualquer acordo de paz deve aceitar as "realidades no solo", ou seja, o controle territorial exercido pelas forças russas desde fevereiro de 2022.

Apesar do tom crítico, a Alemanha sinalizou uma abertura pragmática: Merz admitiu que o governo alemão pode flexibilizar as sanções econômicas contra a Rússia, desde que haja avanços concretos nas negociações. Essa disposição contrasta com a cautela de Emmanuel Macron, na França, que prefere aguardar as próximas semanas, e com a urgência do primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, que defende a entrada imediata dos governos europeus nas tratativas.

No entanto, o caminho para um acordo multilateral enfrenta barreiras rígidas. Putin rejeitou categoricamente a proposta franco-britânica de implantar uma força internacional de paz na Ucrânia, classificando a medida como "inaceitável". Para o Kremlin, a presença de militares estrangeiros ligados à OTAN em solo ucraniano é um ponto não negociável.

Do lado dos Estados Unidos, Jared Kushner, interlocutor de Trump, tenta projetar otimismo. Em Berlim, ele afirmou que a Rússia concordou em ampliar o formato das negociações para incluir os europeus. Kushner também reiterou que a OTAN continuaria sendo o "pilar central" da segurança europeia, embora não tenha detalhado como isso ocorreria diante da exigência russa de limitar a expansão da Aliança rumo ao Leste Europeu.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que também ficou de fora da reunião na China, reforçou a necessidade de a Europa estar presente nas próximas rodadas. A insistência de Kiev reflete a dependência crítica do apoio político e militar europeu, especialmente diante de um possível entendimento entre Trump e Putin que possa ignorar as pretensões territoriais da Ucrânia.

O cenário atual revela um jogo de tensões: de um lado, o protagonismo de Washington, Moscou e Pequim; do outro, a tentativa da União Europeia e de Kiev de evitar que o destino do continente seja decidido sem a sua participação.