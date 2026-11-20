Soberania da Guiana ameaçada: Trump explora troca de Essequibo por acordos com Caracas

O governo de Donald Trump testou os limites da soberania da Guiana ao sondar a cessão de partes da região de Essequibo para a Venezuela. A iniciativa, conduzida por Jeremy Lewin, então chefe de planejamento de políticas do Departamento de Estado, transformou a disputa territorial em uma moeda de troca diplomática e econômica no contexto da nova relação entre Washington e o governo interino de Delcy Rodríguez em Caracas.

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O mecanismo da operação começou com uma solicitação formal: em maio, Delcy Rodríguez enviou uma carta a Trump pedindo mediação para resolver a "controvérsia territorial histórica". A resposta da Casa Branca não foi apenas diplomática, mas operacional. Lewin foi instruído a aprofundar contatos confidenciais para entender a viabilidade de um acordo que pudesse envolver a transferência de controle de partes de Essequibo — que representa dois terços do território guianense — para a Venezuela.

Na prática, a proposta de Washington não se limitava a redesenhar fronteiras, mas a abrir mercados. Durante reuniões em julho, Lewin e Rodríguez discutiram a possibilidade de empresas estadunidenses operarem comercialmente em Essequibo, região rica em ouro, diamantes e bauxita, além de estar adjacente às massivas reservas de petróleo que impulsionam a economia da Guiana.

A tentativa de implementação do plano encontrou resistência direta em Georgetown. Em setembro, durante reunião com o secretário de Relações Exteriores da Guiana, Robert Persaud, Lewin ofereceu facilitar negociações territoriais. A reação guianense foi de surpresa e alerta, levando o governo a questionar o Departamento de Estado sobre a mudança de diretriz.

O resultado imediato foi um recuo institucional. O Departamento de Estado garantiu que a posição oficial de Washington permanece inalterada e que continua reconhecendo a soberania da Guiana sobre a região. No entanto, o episódio revelou uma dualidade na gestão Trump: enquanto a diplomacia oficial mantém o status quo, a Casa Branca autorizou sondagens para converter a disputa territorial em um ativo de cooperação bilateral com a Venezuela.

Essa aproximação ocorre em um cenário de mudança drástica de poder em Caracas, após a captura de Nicolás Maduro por forças dos EUA em janeiro de 2026. A nova fase de cooperação já rendeu frutos concretos, como o acordo de cooperação militar assinado recentemente pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, consolidando a transição da Venezuela de adversária a parceira estratégica sob a gestão de Rodríguez.

Enquanto a Guiana aguarda a decisão final da Corte Internacional de Justiça em Haia sobre a validade da fronteira de 1899, a movimentação de Lewin demonstra que, para a Casa Branca, a estabilidade geopolítica e o acesso a recursos naturais na região podem prevalecer sobre a rigidez das fronteiras estabelecidas.