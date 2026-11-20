Brasil se torna alvo estratégico dos EUA após falha em isolar eixo sino-russo na APEC

A conclusão da 33ª cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) em Shenzhen, marcada pelo encontro trilateral entre Xi Jinping, Vladimir Putin e Donald Trump, sinaliza uma reconfiguração estrutural do poder global. Em análise concedida ao cientista político Glenn Diesen, o jornalista e analista geopolítico Pepe Escobar argumenta que o fracasso dos Estados Unidos em fragmentar a aliança sino-russa forçará Washington a redirecionar sua estratégia de controle para o Hemisfério Ocidental, colocando o Brasil no epicentro de pressões externas.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Партнёрство стран

O colapso da unipolaridade e a falha do "Nixon reverso"

Para Escobar, os eventos em Shenzhen consolidam o fim da era do "G1" — a hegemonia unilateral norte-americana. O analista destaca que a tentativa de Donald Trump de implementar um "Nixon reverso" (estratégia para isolar a Rússia ao aproximá-la dos EUA para enfraquecer a China) foi neutralizada. A solidez do eixo eurasiático ficou evidenciada no quinto encontro bilateral de 2026 entre Xi Jinping e Vladimir Putin, que definiram a parceria estratégica como imutável.

Esse cenário de isolamento relativo de Washington é agravado por dois fatores adicionais: a articulação para a retirada de forças militares ocidentais da Ásia Ocidental (Oriente Médio) e a tendência de países como a Coreia do Sul em buscar maior convergência com Pequim e Moscou. Com a perda de influência na Eurásia, as opções geopolíticas dos EUA tornam-se limitadas.

Brasil como alvo estratégico de contingência

Diante da impossibilidade de restaurar a ordem unipolar global, o Hemisfério Ocidental surge como a linha de recuo natural para a Casa Branca. Segundo Escobar, o foco de Washington não recai sobre a América Latina de forma genérica, mas especificamente sobre o Brasil, devido ao seu peso econômico — cujo PIB supera o de todos os seus vizinhos regionais somados.

O analista alerta que a manutenção da autonomia brasileira, seu alinhamento com o Sul Global e a atuação no BRICS atraem uma ofensiva coordenada. Esta coalizão de pressão envolveria não apenas o governo norte-americano, mas também conglomerados financeiros de Wall Street, gigantes da tecnologia e elites locais.

Vulnerabilidades institucionais e sucessão política

Escobar aponta que a estabilidade desse projeto de autonomia depende da continuidade do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O analista levanta preocupações sobre as incertezas institucionais e a saúde do presidente, sugerindo que uma eventual sucessão pela vice-presidência poderia resultar em uma guinada centrista, facilitando o realinhamento do Brasil às diretrizes estratégicas de Washington.

Contraste de modelos: Tecnologia vs. Hegemonia Política

Enquanto a estratégia dos EUA se baseia na preservação de esferas de influência via pressão política, a China apresenta um modelo de expansão produtiva e tecnológica. Durante a APEC, Xi Jinping detalhou metas para integrar 70% da economia chinesa à inteligência artificial até 2030 e propôs a conexão tecnológica entre a Grande Área da Baía, o Vale do Silício e a Baía de Tóquio.

Este contraste entre a vanguarda tecnológica asiática e o recuo imperial norte-americano define a nova posição do Brasil: o país deixa de ser apenas um parceiro comercial para se tornar a peça-chave em uma disputa geopolítica global pós-Shenzhen.