Global Times propõe nova arquitetura de poder global via encontro entre Xi, Putin e Trump

Um encontro trilateral em Shenzhen entre os presidentes Xi Jinping, Vladimir Putin e Donald Trump é visto pelo jornal chinês Global Times não apenas como uma reunião diplomática, mas como a base para uma nova arquitetura de poder global. O editorial da publicação sugere que a coordenação entre as três maiores potências do mundo é a única via capaz de substituir a atual lógica de "soma zero" — onde a vitória de um exige a derrota do outro — por um modelo de estabilidade estratégica.

Photo: Kremlin.Ru Саммит Путин, Си Цзиньпин, Трамп в Китае

Para concretizar essa mudança, o Global Times detalha quatro pilares propostos por Xi Jinping: respeito mútuo, coexistência pacífica, cooperação de benefícios recíprocos e a manutenção de um diálogo permanente. A tese central é que a rivalidade entre grandes nações é inevitável, mas o confronto armado não é. O jornal argumenta que a comunicação estratégica e o reconhecimento dos "interesses fundamentais" de cada país podem evitar que crises pontuais escalem para catástrofes globais.

Essa proposta de coexistência se estende a áreas críticas da economia real. O editorial enfatiza que, como China, Rússia e Estados Unidos dominam a produção, o consumo e a comercialização de energia, qualquer descoordenação entre eles gera volatilidade imediata nos mercados e instabilidade nas cadeias de suprimentos globais. A coordenação desses três atores, portanto, seria o mecanismo para estabilizar rotas de transporte e mitigar os choques da transição energética e da guerra tecnológica.

No entanto, o texto deixa claro que a paz global tem pré-condições inegociáveis para Pequim. A questão de Taiwan é reafirmada como uma "linha vermelha". O Global Times alerta que forças separatistas tentam manipular as divergências entre as potências para ganhar espaço, e argumenta que um canal aberto entre Xi, Putin e Trump seria a ferramenta mais eficaz para evitar que o Estreito de Taiwan se torne o estopim de um conflito.

O ponto mais crítico da pauta, porém, é a sobrevivência nuclear. Segundo o jornal, uma declaração conjunta pós-reunião reafirmou a premissa fundamental de que "uma guerra nuclear não pode ser vencida e jamais deve ser travada". Esse compromisso, somado à defesa do fortalecimento das Nações Unidas, é apresentado como a responsabilidade mínima esperada de quem detém o poder de veto no Conselho de Segurança e o legado da vitória sobre o nazifascismo.

Ao final, o Global Times posiciona a China como a principal articuladora desse novo diálogo. Embora admita que um único encontro não apague divergências históricas, o jornal defende que a iniciativa de Shenzhen marca a transição de uma era de confrontação para uma era de gestão de conflitos, onde a estabilidade do mundo depende da capacidade dessas três potências de conviverem com suas diferenças sem transformá-las em guerra aberta.