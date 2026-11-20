O Irã acusa os Estados Unidos de estarem escrevendo um novo "roteiro de fraude" para justificar uma eventual escalada militar contra Teerã. A estratégia, segundo o governo iraniano, consiste em fabricar narrativas de ameaças à segurança global para pavimentar o caminho para intervenções armadas, repetindo a lógica utilizada por Washington antes da invasão do Iraque em 2003.
A reação veio através do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, que rebateu declarações recentes do presidente Donald Trump e reportagens da imprensa americana. O estopim foi a afirmação de Trump à Fox News de que o Irã estaria pesquisando armas químicas — acusação feita sem a apresentação de provas públicas. Somando-se a isso, a CNN publicou, com base em fontes de inteligência, que Teerã planejava ataques contra altos funcionários do governo dos EUA utilizando agentes químicos.
Para Baghaei, o que ocorre agora é uma mutação tática no discurso americano. O diplomata argumenta que, após exaurirem a narrativa da "ameaça nuclear", as autoridades de Washington agora migram para as armas biológicas e químicas para manter a pressão sobre a República Islâmica.
O ponto central da argumentação iraniana é o precedente histórico. Teerã traça um paralelo direto com a campanha de George W. Bush, que mobilizou apoio internacional para a guerra do Iraque sob a premissa — posteriormente desmentida — de que Saddam Hussein possuía armas de destruição em massa. Baghaei relembrou especificamente a imagem de Colin Powell no Conselho de Segurança da ONU em 2003, brandindo um frasco para simbolizar a suposta ameaça biológica iraquiana, classificando o episódio como um dos maiores fraudes políticas da história moderna.
Em um tom crítico, o porta-voz comparou a expectativa de que o mundo ignore esses fatos à personagem Dory, do filme Procurando Nemo, sugerindo que os EUA esperam que a comunidade internacional sofra de uma "amnésia coletiva" sobre os erros de inteligência do passado.
Ao evocar o trauma da invasão do Iraque, o governo de Teerã tenta deslocar a discussão da questão técnica (se possui ou não armas químicas) para a questão da credibilidade. O objetivo é alertar a comunidade internacional de que alegações de inteligência não comprovadas podem estar sendo usadas novamente como instrumento de pressão geopolítica para legitimar medidas agressivas no Oriente Médio.
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