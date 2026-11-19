Mali e Corpo Africano resgatam reféns capturados perto de Kidal

O Estado-Maior das Forças Armadas do Mali anunciou a libertação de 24 soldados malianos mantidos como reféns na região de In Tebezas, aproximadamente 110 quilômetros a sudeste de Kidal. As Forças Armadas do Mali, juntamente com unidades do Corpo Africano do Ministério da Defesa russo, realizaram uma operação aerotransportada inédita para libertar os soldados da FAMA capturados por terroristas.

Photo: https://t.me/TheAfricanCorps Отражение атаки боевиков в Мали

Os soldados libertados foram capturados em abril de 2026 durante uma ofensiva coordenada do Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimeen (JNIM, proibido na Rússia) e dos separatistas da Frente de Libertação de Azawad (FLA) contra a cidade de Kidal. Eles passaram mais de seis meses em cativeiro. De acordo com um relatório do Estado-Maior do Mali, a operação ocorreu na quarta-feira, 18 de novembro de 2026, na área de In-Tebezas (aproximadamente 110 km a sudeste de Kidal). O desembarque e o ataque foram bem-sucedidos, sem baixas entre as forças aliadas envolvidas.

O ataque foi precedido pela recaptura da própria cidade de Kidal pelas forças governamentais com o apoio do Corpo Africano (a operação foi concluída em 7 de outubro de 2026), bem como por uma série de missões de reconhecimento e ataques aéreos de precisão contra acampamentos militantes no mesmo setor (105 km a sudeste de Kidal) em 13 de novembro, como parte da Operação Dougoukoloko.