Governo Kast enfrenta protestos massivos contra orçamento de 2027 no Chile

Milhares de pessoas tomaram as ruas de Santiago e de outras cidades chilenas, como Valparaíso, Antofagasta e Concepción, para protestar contra o projeto de orçamento para 2027 apresentado pelo governo de José Antonio Kast. A mobilização, liderada pela Central Unitária dos Trabalhadores (CUT) e apoiada por estudantes e feministas, foca em um ponto central: quem pagará a conta do ajuste fiscal do novo governo.

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O governo de Kast propõe um orçamento global de 105,8 trilhões de pesos (cerca de US$ 111 bilhões). Embora haja um aumento nominal de 1,5% nos gastos públicos, a distribuição desses recursos revela a real prioridade do Executivo. Na prática, o projeto prevê cortes significativos em áreas essenciais como saúde, educação, cultura e programas de proteção social. Para os manifestantes, esse "ajuste" não é técnico, mas político, recaindo sobre as populações mais vulneráveis e servidores públicos.

Um exemplo concreto da fragilidade desses direitos é o programa "Eu Escolho Meu Computador” (Yo Elijo mi PC). A iniciativa, que combate a desigualdade digital distribuindo laptops para estudantes — com meta de atender 96,1 mil alunos em 2026 -, havia sido removida da proposta original. Apenas após a pressão de parlamentares e movimentos sociais é que o governo foi forçado a reinserir o programa na discussão legislativa, demonstrando que o acesso a ferramentas básicas de estudo estava na mira dos cortes.

A resistência nas ruas acontece em um momento de fragilidade econômica severa. O Banco Central do Chile confirmou que o PIB recuou 1,1% no terceiro trimestre de 2026, impulsionado por uma queda drástica de 14,7% na mineração (principalmente cobre). Para o cidadão comum, isso se traduz em perda real de renda: a OCDE registrou que a renda real per capita no Chile caiu 3,5% no segundo trimestre de 2026, a pior retração entre 20 países analisados.

O cenário para quem busca emprego ou tenta manter o consumo é crítico. Com mais de um milhão de desempregados e inflação pressionada pelos combustíveis — que o governo Kast optou por não amortecer via mecanismos estatais, repassando o custo integralmente ao consumidor -, a população sente o impacto imediato no bolso.

Essa combinação de austeridade nos serviços públicos e recessão econômica refletiu-se na popularidade do presidente. Segundo a pesquisa Agenda Criteria, a aprovação de Kast despencou para 18%, enquanto a desaprovação atingiu 72%. O pessimismo é generalizado: 60% dos chilenos acreditam que a situação econômica do país piorará nos próximos seis meses.

Para a CUT e as associações de servidores públicos, como a ANEF, a luta agora é para evitar que o equilíbrio das contas públicas seja alcançado através da erosão de direitos sociais. Enquanto o orçamento for debatido no Congresso até o fim de novembro, a promessa é de que a pressão nas ruas continue para garantir que os cortes não eliminem o acesso básico à saúde e à educação.