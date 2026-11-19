Air New Zealand é acusada de induzir passageiros ao erro sobre compensações

A Commerce Commission apresentou acusações formais contra a Air New Zealand por violação do Fair Trading Act (Lei de Comércio Justo). O regulador sustenta que a companhia aérea induziu passageiros ao erro sistematicamente sobre o direito a compensações financeiras em casos de atrasos e cancelamentos de voos sob responsabilidade da transportadora.

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A base legal e a conduta questionada

De acordo com a Lei de Aviação Civil da Nova Zelândia, a empresa é obrigada a indenizar passageiros em voos domésticos quando a falha no cronograma é causada por motivos operacionais, como defeitos técnicos, doenças da tripulação ou erros organizacionais internos.

A Commerce Commission afirma que a Air New Zealand utilizou formulações que levavam os clientes a acreditar que não possuíam direito a tais compensações, resultando no indeferimento indevido de pedidos de reembolso previstos em lei.

Resposta da companhia e medidas adotadas

A Air New Zealand rebateu as acusações informando a realização de uma auditoria voluntária em mais de 62 mil reclamações relacionadas a falhas operacionais. Segundo a empresa, erros de cálculo ou de interpretação dos direitos dos consumidores foram identificados em menos de 1% dos casos.

A transportadora declarou que todos os clientes afetados já foram indenizados e que os regulamentos internos, bem como o treinamento de pessoal, foram alterados para evitar a repetição dos incidentes.