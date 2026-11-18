Marco Rubio descarta ameaça iminente de ataque com 'bomba suja' em Washington

O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, descartou a existência de uma ameaça iminente de ataque contra Washington, contrariando reportagens recentes sobre um suposto plano do Irã para detonar uma "bomba suja" em território norte-americano. A declaração ocorreu nesta quarta-feira (18), durante visita oficial a Manila, nas Filipinas.

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A polêmica começou com a publicação da CNN, que citou fontes de inteligência apontando a possibilidade de um artefato radioativo ser utilizado contra a capital dos EUA. Questionado pela imprensa, Rubio foi categórico ao afirmar que não está preocupado com um atentado imediato, embora tenha ressalvado que a vigilância contra riscos ao país é constante.

O ponto central da fala de Rubio, porém, não foi apenas a negação do risco, mas o ataque direto à credibilidade das informações. O Secretário classificou as fontes do vazamento como "mentirosas", "exibicionistas" e, possivelmente, "criminosas", criticando a natureza dos dados repassados à imprensa e alegando que a maioria dos alertas diários recebidos pela inteligência carece de fundamentação real.

Essa postura de Rubio cria um contraste interessante com a retórica do presidente Donald Trump. Na terça-feira (17), Trump afirmou que o governo leva a sério a possibilidade de um ataque iraniano e disparou uma advertência: se houver uma ofensiva, o Irã "pagará um preço como nenhum outro país jamais pagou", justificando a cautela pelo fato de considerar os líderes iranianos "loucos".

Do outro lado, o Ministério das Relações Exteriores do Irã e sua Missão Permanente junto à ONU negaram veementemente as acusações. Teerã classifica os relatos como infundados e parte de uma campanha de desinformação deliberada para criar pretextos para novas agressões militares contra a República Islâmica.

O cenário de tensão é o reflexo de um conflito aberto desde 28 de fevereiro, quando ataques dos EUA e Israel contra o Irã desencadearam respostas de Teerã contra instalações militares norte-americanas no Golfo Pérsico e alvos em Israel, resultando em uma escalada regional que já provocou o deslocamento de milhões de pessoas.