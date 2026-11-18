China detalha mapa operacional para modernização até 2035

A aprovação do 15º Plano Quinquenal pela Assembleia Popular Nacional não é apenas um rito burocrático, mas a definição de um mapa operacional para a modernização da China até 2035. O documento é estruturado sobre 20 indicadores divididos em cinco grupos, 16 tarefas estratégicas e 109 projetos específicos. Mais do que intenções, o plano estabelece uma governança clara: o Comitê Central do Partido Comunista recomenda, o Conselho de Estado elabora e a Assembleia Popular Nacional aprova, com previsões de avaliações intermediárias e finais para evitar que as metas se tornem letras mortas.

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O núcleo prático do plano reside nos 109 projetos, que incluem a hidrelétrica de Yaxia, o novo canal navegável das Três Gargantas e a expansão da internet via satélite. Aqui, a métrica de sucesso deixa de ser a "intenção" e passa a ser a entrega: capacidade energética adicionada, eficiência no escoamento de cargas e abrangência da conectividade. É a materialização da estratégia de infraestrutura coordenada com a inovação regional.

Para entender a magnitude do salto, basta comparar o ponto de partida. O primeiro plano (1953-1957) focava na industrialização básica de um país rural. O 15º ciclo inicia-se com a China como a segunda maior economia do mundo e líder global em valor agregado industrial por 16 anos consecutivos. Mesmo sob a pressão de crises imobiliárias e restrições externas, o PIB manteve um crescimento médio de 5,4% ao ano entre 2021 e 2025, demonstrando que a continuidade do planejamento atua como um estabilizador de recursos.

No campo da tecnologia, os números revelam a ambição do Estado. A meta é elevar os gastos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em, média, 7% ao ano entre 2026 e 2030. Considerando o investimento de 3,93 trilhões de yuans em 2025, a projeção linear levaria o gasto a 5,51 trilhões de yuans em 2030 — um incremento real de 1,58 trilhão. Paralelamente, as indústrias digitais centrais devem representar 12,5% do PIB. É importante notar que esse percentual não é estático: ele mede a fatia do bolo econômico, e seu valor nominal dependerá do crescimento total do PIB até 2030.

O foco desses investimentos está em setores de alta complexidade: semicondutores, IA, robótica, biomedicina e veículos elétricos. O desafio aqui não é o desembolso financeiro, mas a conversão: transformar o gasto em P&D em produtos competitivos e autonomia tecnológica, reduzindo a dependência de fornecedores externos.

As metas sociais também abandonam a vagueza. O plano estabelece a expectativa de vida em 80 anos e a escolaridade média da população ativa em 11,7 anos. Na saúde para idosos, a meta é que 73% dos leitos sejam de enfermagem e que a cobertura de serviços comunitários ultrapasse 70%. Na educação infantil (crianças até 3 anos), a meta é um aumento de seis pontos percentuais na matrícula — um crescimento absoluto, e não relativo (se a base for 50%, a meta é 56%).

A transição energética apresenta números rigorosos: fontes não fósseis devem compor 25% do consumo total até 2030, com eólica e solar superando 50% da capacidade instalada. Note-se a diferença técnica: a capacidade instalada (potencial) é distinta da geração efetiva. Além disso, a China visa reduzir a intensidade de carbono do PIB em 17% em relação a 2025, buscando conciliar a descarbonização com a segurança do abastecimento energético, cuja capacidade total deve atingir 5,8 bilhões de toneladas equivalentes de carvão padrão.

No front do consumo, o Conselho de Estado projeta vendas anuais de 60 trilhões de yuans em 2030 (aproximadamente US$ 9 trilhões na cotação de novembro de 2026). Contudo, esse número agregado esconde a distribuição da renda. A flexibilidade do crescimento do PIB prevista no plano é necessária para absorver choques, mas a eficácia real dependerá de a China seguir a recomendação do FMI de priorizar o consumo das famílias em detrimento de apenas indicadores de produção.

A viabilidade do plano enfrenta ventos contrários: a crise imobiliária, o endividamento de governos locais, o envelhecimento populacional e a guerra tecnológica com os EUA. O risco é a criação de capacidade excedente que gere novos atritos comerciais. A transparência na execução regional — prazos e orçamentos claros — será o único termômetro real para saber se a estratégia está sendo corrigida no tempo certo.

Enquanto muitas economias desenvolvidas tentam realizar reformas estruturais "com o carro em movimento", improvisando reparos em meio a crises e conflitos, a China aplica a lógica do pit stop: planeja a parada, utiliza ferramentas coordenadas e retorna à pista com a manutenção concluída. Essa capacidade de coordenação técnica e paciência estratégica é o que pode consolidar a vantagem chinesa até 2030.