Parlamento francês anula proibição de alugar imóveis com baixa eficiência energética

O Parlamento francês aprovou, em 17 de novembro de 2026, uma emenda que anula a proibição de alugar imóveis com baixa eficiência energética (categorias F e G da escala DPE). A medida foi decidida por 108 votos a favor contra 102, revertendo restrições estabelecidas pela lei de "Clima e Resiliência" de 2021.

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A coalizão que viabilizou a aprovação foi formada por parlamentares do Rassemblement National (RN), UDR, Les Républicains (LR) e parte da bancada do Horizons. Com a votação, cai a proibição de locação para imóveis de categoria G, vigente desde 2025, e são canceladas as sanções previstas para a categoria F, que entrariam em vigor em 2028.

Alteração na competência de locação

A aprovação da emenda, proposta pelo deputado Frédéric Falcon (RN), legaliza a oferta de imóveis com isolamento térmico precário no mercado de locação. A medida ignora a proposta de compromisso do Governo, que sugeria permitir o aluguel apenas em casos de impossibilidade técnica de reforma ou mediante a comprovação de obras em andamento.

Para o autor da proposta, a remoção dos critérios de certificação DPE é a ferramenta necessária para aliviar a pressão sobre o mercado imobiliário de aluguel.

Impactos na saúde pública

A reversão da norma altera a gestão do risco sanitário habitacional. O órgão Santé publique France alerta que a permissão para locar imóveis mal isolados expõe inquilinos a riscos de hipotermia no inverno e superaquecimento no verão. A falta de ventilação e isolamento favorece a proliferação de mofo e condensação, elevando a incidência de doenças respiratórias, contrariando a diretriz de saúde pública adotada pelo Estado em novembro de 2024.

Controle do processo legislativo

A decisão parlamentar divide a representação de interesses: enquanto proprietários recuperam a capacidade de rentabilizar imóveis obsoletos, organizações como o Fundo de Habitação e a associação Rénovons apontam que a medida beneficia a camada mais rica da população, detentora de grande parte do estoque imobiliário ineficiente.

Apesar da votação, o Ministro da Habitação, Vincent Jeanbrun, afirmou que a posição do Executivo permanece inalterada. A eficácia final da emenda depende agora do processo de navette parlementaire (tramitação entre as casas legislativas), com a redação final prevista para ser definida por uma comissão mista até o início de dezembro de 2026.