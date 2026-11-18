A oposição israelense alterou a dinâmica de poder no Knesset nesta terça-feira (17) ao eleger Matan Kahana, do partido Yashar (aliado a Gadi Eisenkot), para a presidência do Parlamento. A medida remove Amir Ohana, do Likud, do comando da casa e transfere o controle da agenda legislativa para o bloco oposicionista.
O resultado reflete a nova aritmética parlamentar após as eleições de 27 de outubro, nas quais Benjamin Netanyahu perdeu a maioria. Atualmente, a oposição detém 67 das 120 cadeiras (incluindo 19 de partidos árabes), enquanto a coalizão governista possui 53.
Na prática, a eleição de Kahana — que obteve 66 votos contra 52 do candidato do governo, Ofir Katz — concede à oposição competências administrativas e procedimentais imediatas. Além da presidência do plenário, o grupo de Eisenkot assumiu a indicação de presidentes interinos para comissões críticas, especificamente as de Finanças e Defesa. Essa mudança permite que a oposição determine a pauta de discussões e convoque autoridades de segurança para prestar esclarecimentos, como já anunciado por Avigdor Liberman.
Enquanto Gadi Eisenkot tenta formar um novo governo dentro do prazo de quatro semanas e meia estabelecido pelo presidente Isaac Herzog, o controle do Knesset serve como ferramenta de pressão sobre o governo interino de Netanyahu. O objetivo é transformar a vantagem numérica em atos normativos, focando em três frentes de reversão:
Apesar da contestação do Likud, que questionou a legitimidade da eleição por envolver votos de parlamentares árabes, o resultado consolida a transição do controle procedimental do Legislativo, limitando a capacidade de manobra do primeiro-ministro enquanto a sucessão do Executivo é negociada.
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