Oposição elege Matan Kahana para a presidência do Knesset

A oposição israelense alterou a dinâmica de poder no Knesset nesta terça-feira (17) ao eleger Matan Kahana, do partido Yashar (aliado a Gadi Eisenkot), para a presidência do Parlamento. A medida remove Amir Ohana, do Likud, do comando da casa e transfere o controle da agenda legislativa para o bloco oposicionista.

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O resultado reflete a nova aritmética parlamentar após as eleições de 27 de outubro, nas quais Benjamin Netanyahu perdeu a maioria. Atualmente, a oposição detém 67 das 120 cadeiras (incluindo 19 de partidos árabes), enquanto a coalizão governista possui 53.

Na prática, a eleição de Kahana — que obteve 66 votos contra 52 do candidato do governo, Ofir Katz — concede à oposição competências administrativas e procedimentais imediatas. Além da presidência do plenário, o grupo de Eisenkot assumiu a indicação de presidentes interinos para comissões críticas, especificamente as de Finanças e Defesa. Essa mudança permite que a oposição determine a pauta de discussões e convoque autoridades de segurança para prestar esclarecimentos, como já anunciado por Avigdor Liberman.

Enquanto Gadi Eisenkot tenta formar um novo governo dentro do prazo de quatro semanas e meia estabelecido pelo presidente Isaac Herzog, o controle do Knesset serve como ferramenta de pressão sobre o governo interino de Netanyahu. O objetivo é transformar a vantagem numérica em atos normativos, focando em três frentes de reversão:

Judiciário: Criação de comissões para revogar leis que alteraram a escolha de juízes e restringiram os poderes do procurador-geral.

Criação de comissões para revogar leis que alteraram a escolha de juízes e restringiram os poderes do procurador-geral. Comunicação: Revisão das regras que ampliaram a influência do governo sobre a mídia.

Revisão das regras que ampliaram a influência do governo sobre a mídia. Investigação: Pressão para a abertura de uma comissão estatal de inquérito sobre as falhas de segurança do 7 de outubro de 2023, medida anteriormente vetada por Netanyahu.

Apesar da contestação do Likud, que questionou a legitimidade da eleição por envolver votos de parlamentares árabes, o resultado consolida a transição do controle procedimental do Legislativo, limitando a capacidade de manobra do primeiro-ministro enquanto a sucessão do Executivo é negociada.