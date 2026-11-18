Lula equipara acusações dos EUA sobre nuclear do Irã às mentiras que justificaram invasão do Iraque

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva endureceu as críticas à política externa dos Estados Unidos, comparando a narrativa de Washington sobre o programa nuclear do Irã às falsas alegações que justificaram a invasão do Iraque em 2003. Em conversa com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez — divulgada em vídeo nesta terça-feira (17) -, Lula afirmou categoricamente que Teerã não possui e nem tem interesse em desenvolver armas nucleares.

Photo: Pravda.Ru by Петр Ермилин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Война США и Израиля против Ирана

Para o presidente brasileiro, os EUA utilizam "histórias inventadas" para legitimar intervenções militares. Lula direcionou a crítica a Donald Trump, acusando-o de ignorar a relevância geopolítica do estreito de Hormuz, ponto nevrálgico do transporte global de petróleo que se tornou a principal arma de contra-ataque do Irã. Segundo o petista, enquanto Trump alegava vitórias precipitadas, o custo real do conflito recaiu sobre as populações mais pobres, além de ter gerado um desgaste eleitoral para o Partido Republicano nas eleições de novembro.

As declarações ocorrem em um momento de escalada crítica: enquanto Omã e Qatar tentam mediar um acordo, EUA e Irã trocaram novos ataques nesta terça-feira. Caças americanos bombardearam uma instalação da Guarda Revolucionária na ilha de Qeshm, no estreito de Hormuz, em resposta a um ataque iraniano contra um radar militar dos EUA no Bahrein, conforme reportado pela agência Reuters. Embora a imprensa iraniana minimize os danos, a continuidade dos bombardeios evidencia a fragilidade das negociações diplomáticas.

Além do conflito militar, Lula manifestou forte oposição às manobras de Washington para alterar a composição do G20 para a cúpula de dezembro, em Miami. O presidente brasileiro rejeitou a tentativa dos EUA de incluir a Polônia no grupo e classificou como "absurda" a decisão de afastar a África do Sul das discussões. A disputa reflete a tensão sobre a representatividade do fórum, que opera sem regras rígidas de admissão, dependendo do consenso informal entre as grandes economias.