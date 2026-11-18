Suprema Corte da Índia impõe responsabilidade individual para salvar rio Yamuna

O Supremo Tribunal da Índia determinou a implementação de um mecanismo de responsabilidade individual para combater a poluição do rio Yamuna, após constatar que os investimentos orçamentários destinados à limpeza do curso d'água não impediram a degradação da qualidade da água.

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A decisão, proferida pelos juízes Manoj Misra e Manmohan, estabelece que o Conselho Central de Controle da Poluição (CPCB) deve monitorar a qualidade da água nos pontos de entrada e saída do rio em cada estado, território da União e distrito. Caso seja registrada a deterioração dos indicadores em um trecho específico, a administração local correspondente será responsabilizada e multada, com os valores recolhidos para um registro controlado pelo próprio tribunal.

Monitoramento e fiscalização técnica

O tribunal ordenou que o CPCB investigue cada ocorrência de desastre ecológico, incluindo a morte em massa de peixes, a formação de espuma branca na superfície, a eutrofização da água e variações bruscas nos níveis de demanda bioquímica e química de oxigênio.

Para viabilizar a fiscalização, a Corte determinou que funcionários do CPCB e auditores externos tenham acesso irrestrito a todas as instalações de tratamento de efluentes e resíduos sólidos, abrangendo inclusive empresas privadas. A medida permite a realização de inspeções surpresas, a coleta de amostras e a obrigatoriedade de integração dos dados de todas as estações de tratamento em uma rede centralizada de monitoramento.

Obstáculos estruturais e urbanísticos

A decisão judicial fundamenta-se na persistência de 520 canais de esgoto que despejam resíduos não tratados no Yamuna. O tribunal pontuou que a construção de novas estações de tratamento é insuficiente se a descarga de resíduos industriais e domésticos não for interrompida na fonte.

A Corte destacou que a execução de infraestrutura de saneamento é dificultada por dois fatores concretos: a obsolescência das redes existentes, que misturam águas pluviais com esgoto, e a existência de assentamentos irregulares em terras invadidas. Nestas áreas, a ausência de planejamento urbano impede a instalação de sistemas de esgotamento sanitário, mantendo a descarga direta no rio.

O processo segue em aberto, com a próxima audiência agendada para o dia 13 de janeiro.