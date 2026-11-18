O fim da hegemonia do tijolo na Espanha: fortunas agora buscam refúgio em novos horizontes

A composição do patrimônio das famílias espanholas mantém uma dependência estrutural de ativos imobiliários, embora haja um movimento de migração para instrumentos financeiros alternativos. Segundo dados do Banco da Espanha, a riqueza privada no país é impulsionada por três canais: a atividade de poupança, a reavaliação de ativos e o crescimento do capital privado.

Photo: commons.wikimedia by Tommie Hansen, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Улица в Пуэрто-Баносе, Марбелья, Испания

Atualmente, a concentração de capital permanece centrada em ativos físicos. De acordo com a Pesquisa de Finanças das Famílias (EFF), a residência principal representa 54,2% dos ativos reais e 41,7% da riqueza total. Quando somada a propriedades adicionais, que compõem 34,9% dos ativos reais e 26,9% do capital agregado, a exposição do cidadão espanhol ao mercado imobiliário predomina sobre a alocação em ativos voláteis de mercado.

Abertura de canais para ativos alternativos

O acesso a investimentos anteriormente restritos a investidores institucionais de grande porte foi ampliado para pessoas físicas por meio de estruturas de gestão especializada. Esse novo canal permite que o capital privado flua para setores de economia real fora das bolsas de valores, como infraestrutura crítica, transição energética, centros de processamento de dados (data centers), hotelaria, agronegócio e e-commerce.

Diferente de ações ou obrigações, a geração de valor nesses instrumentos ocorre via processos operacionais concretos — como o consumo de energia, a taxa de ocupação hoteleira ou a exploração de infraestrutura. Consequentemente, a rentabilidade deixa de estar atrelada a oscilações macroeconômicas ou notícias geopolíticas para depender da eficiência operacional do negócio, exigindo, em contrapartida, um ciclo de investimento mais longo e menor liquidez.

Projeções de fluxo e diversificação de mercado

A tendência de migração para esses ativos é corroborada por projeções da Preqin, que prevê que o mercado global de investimentos alternativos cresça de US$ 16,8 trilhões em 2023 para US$ 29,2 trilhões até 2029, representando um aumento de 73,8% em seis anos. Esse crescimento indica uma busca por fluxos de receita que possuam baixa correlação com os índices bolsistas tradicionais.

A diversificação de portfólio, portanto, deixa de ser apenas uma questão de distribuição geográfica de ativos e passa a envolver a busca por fontes de lucro que operem independentemente das flutuações diárias do mercado financeiro, embora a baixa liquidez desses instrumentos permaneça como a principal restrição para o investidor.