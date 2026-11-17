Índia planeja compra de 1.000 aeronaves para sanar déficit de frota

O governo da Índia planeja a aquisição de mais 1.000 aeronaves civis para mitigar o déficit de frota diante do aumento do fluxo de passageiros. Segundo o ministro do Comércio e Indústria, Piyush Goyal, a necessidade total do país supera 2.000 unidades, sendo que mais de 1.200 aeronaves já foram encomendadas, mas ainda não foram entregues.

Photo: commons.wikimedia.org by Dylan Agbagni, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Самолёт Air India

Gargalos na cadeia de suprimentos e prazos de entrega

A expansão da capacidade operacional enfrenta a limitação da oferta global de fabricantes como Airbus e Boeing. O crescimento anual da frota comercial indiana deve ser de 7,1% entre 2026 e 2036, conforme projeções da Oliver Wyman, porém a entrega física dos equipamentos é retardada pela escassez de motores e componentes.

Com prazos de entrega estendidos até 2034, operadoras como IndiGo, Air India e Akasa Air encontram restrições para aumentar a frequência de voos, pois a demanda de mercado cresce em ritmo superior à disponibilidade de aeronaves reais nos aeroportos.

Mecanismos de financiamento e dependência de leasing

A estrutura de capital do setor aéreo indiano apresenta uma alta exposição a instrumentos externos, com mais de 85% da frota operando sob regime de leasing. Essa dependência de capital estrangeiro e de moedas fortes torna o setor vulnerável a oscilações financeiras internacionais.

Para alterar esse fluxo e reduzir riscos cambiais, o governo indiano analisa a implementação de novos mecanismos de suporte interno:

Ampliação do crédito bancário destinado especificamente ao setor de leasing de aeronaves.

Criação de instrumentos de financiamento em rúpias indianas.

Simplificação de processos regulatórios e aceleração na emissão de certificados de não objeção (NOC) para infraestrutura aérea.

Formação de joint ventures focadas no desenvolvimento de competências técnicas em gestão de leasing.

O objetivo central é converter as encomendas registradas em capacidade operacional efetiva, migrando a base de financiamento de modelos dependentes de instituições ocidentais para estruturas de crédito domésticas.