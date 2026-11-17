Transparência em data centers é cobrada após novo estudo sobre emissões nos EUA

A expansão acelerada da inteligência artificial (IA) trouxe à tona um custo ambiental invisível: a pegada de carbono dos centros de processamento de dados. Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Harvard e publicado na revista Nature Sustainability revela que os maiores data centers dos Estados Unidos emitiram, anualmente, 25,7 milhões de toneladas de dióxido de carbono (CO2). Para dar dimensão ao número: esse volume é comparável às emissões anuais de países inteiros, como a Dinamarca ou a Bolívia.

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A análise, que compreendeu 403 instalações entre maio de 2024 e abril de 2025, expõe a dependência energética do setor. No período, essas operações consumiram quase 2% de toda a eletricidade dos EUA — um volume superior ao consumo combinado das cidades de Nova York e Los Angeles. Em termos de impacto climático, representam cerca de 0,5% das emissões totais de CO2 do país.

O estudo destaca que o impacto não é distribuído uniformemente, mas concentrado geograficamente e dependente da matriz energética local:

Concentração: Apenas três estados — Virgínia, Iowa e Ohio — respondem por cerca de metade das emissões estimadas. A Virgínia, epicentro do setor, sozinha representa mais de 25% do total.

Apenas três estados — Virgínia, Iowa e Ohio — respondem por cerca de metade das emissões estimadas. A Virgínia, epicentro do setor, sozinha representa mais de 25% do total. Matriz Energética: 54% da eletricidade utilizada nas 403 instalações provém de combustíveis fósseis (principalmente gás natural e carvão). Em contrapartida, no estado do Oregon, a emissão por unidade de energia é menor devido a uma rede elétrica com maior participação de fontes renováveis.

Um ponto crítico levantado pelos pesquisadores é a opacidade do setor. Diferente de usinas de energia, que são obrigadas a divulgar impactos ambientais, os data centers operam sob sigilo. A equipe de Harvard precisou recorrer a imagens de satélite e plantas de edifícios para estimar o consumo elétrico e as emissões, já que não existe um inventário público oficial. Gianluca Guidi, líder da pesquisa, enfatiza que a falta de transparência impede que as comunidades locais compreendam o real impacto ambiental de tais infraestruturas.

Essa falta de clareza tem alimentado a resistência social. Dados da consultoria Relae indicam que, entre março de 2024 e novembro de 2026, a oposição local bloqueou ou atrasou pelo menos 70 projetos de data centers de IA em 25 estados, travando investimentos estimados em US$ 271 bilhões. Recentemente, em 40 de 41 iniciativas locais em eleições de meio de mandato, os eleitores votaram para limitar o desenvolvimento dessas instalações.

O estudo também alerta que os números apresentados podem ser conservadores. O levantamento exclui centenas de centros de dados que não puderam ser verificados ou que operam com geradores próprios, fora da rede elétrica. Além disso, a escala dos projetos está mudando drasticamente: enquanto a instalação média analisada tinha capacidade de 40 megawatts, novos projetos, como o campus Hyperion da Meta na Louisiana, preveem 5 gigawatts — uma escala 125 vezes maior.

Embora a pegada de carbono cresça junto com o número de usuários de IA, especialistas como Andy Masley argumentam que a análise deve ponderar a utilidade social da IA frente ao custo ambiental. No entanto, a velocidade do crescimento é tamanha que o estudo já começa a ficar defasado: segundo a empresa Cleanview, pelo menos 250 novos data centers entraram em operação após o encerramento do período de coleta de dados, em maio de 2025.