Divórcio tóxico chegou ao limite final: Londres cede terreno em negociação decisiva com Bruxelas

Dez anos após o referendo do Brexit, o Reino Unido e a União Europeia preparam-se para uma cúpula que marca a transição de um divórcio "tóxico" para uma tentativa de pragmatismo geopolítico. O primeiro-ministro Andy Burnham sinaliza a intenção de estreitar a cooperação, focando-se em acordos sobre alimentos e compromissos de defesa, em um movimento que reabre, ainda que cautelosamente, a discussão sobre a reintegração britânica ao bloco.

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A mudança de tom não é apenas diplomática, mas motivada por pressões concretas. As exportações britânicas de alimentos e bebidas para a UE despencaram quase um terço em 2025 comparadas a 2019. Para estancar a queda e evitar controles fronteiriços asfixiantes, Londres demonstra agora uma disposição — antes impensável — de se realinhar às normas alimentares da UE, aceitando a perda de autonomia regulatória em troca de fluidez comercial.

Contudo, a "boa vontade" esbarra em divergências estruturais. Enquanto a integração dos mercados de carbono e alimentos parece viável, temas como a mobilidade juvenil e as mensalidades universitárias devem adiar a conclusão de um pacote abrangente por pelo menos seis meses. Burnham afirma que a nova abordagem não é adversária, mas a realidade política impõe um equilíbrio delicado: o Reino Unido construiu, nos últimos anos, um caminho independente em áreas como a inteligência artificial (alinhando-se mais aos EUA do que a Bruxelas) e no uso de pesticidas agrícolas, onde agiu com mais rapidez que a burocracia europeia.

No campo da segurança, o interesse é mútuo. O contexto de agressão russa e instabilidade global forçou ambos os lados a priorizarem a defesa. Londres busca agora a inclusão de sua indústria automotiva no esquema "Made in Europe", visando proteger a produção local contra a concorrência chinesa.

Para analistas como Anton Spisak, do Centre for European Reform, as medidas atuais são modestas. O ponto central permanece a tensão entre a soberania regulatória e o ganho econômico: para obter benefícios substanciais, o Reino Unido teria que considerar a adesão plena, o que exigiria aceitar a livre circulação de pessoas — um ponto sensível para a política interna britânica.

Embora pesquisas indiquem que a maioria dos britânicos agora considere o Brexit um erro, esse apoio desmorona quando confrontado com os custos financeiros e a lentidão das renegociações. Por enquanto, a porta está aberta, como afirma Bernd Lange, do Parlamento Europeu, mas o retorno depende de Londres decidir se a conveniência do mercado único supera o desejo de ditar suas próprias regras.