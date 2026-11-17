Departamento do Trabalho dos EUA propõe endurecer critérios para o programa de certificação PERM

O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos apresentou uma proposta para endurecer os critérios do programa de Certificação Permanente de Trabalho (PERM), o mecanismo que permite a trabalhadores estrangeiros qualificados migrar de um status temporário para a residência permanente (green card). A medida, alinhada à agenda de restrição imigratória do governo Donald Trump, altera a dinâmica de contratação de profissionais estrangeiros, impactando inclusive brasileiros selecionados para vagas em solo americano.

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Na prática, a proposta — que será publicada no Registro Federal e passará por um período de 60 dias para comentários públicos antes de entrar em vigor — eleva o ônus da prova para as empresas. Atualmente, o empregador deve comprovar que não há americanos qualificados disponíveis e que a contratação estrangeira não prejudica a remuneração local. A nova regra exige que essa comprovação seja "mais robusta" e, crucialmente, remove a isenção de categorias anteriormente consideradas de escassez de mão de obra, como enfermeiros e cientistas com habilidade excepcional.

Do ponto de vista operacional, a mudança impõe duas novas travas aos empregadores:

Modernização do recrutamento: As empresas serão obrigadas a utilizar métodos de divulgação eletrônicos para garantir que a busca por trabalhadores americanos atinja a base mais ampla possível, invalidando processos baseados apenas em anúncios impressos.

As empresas serão obrigadas a utilizar métodos de divulgação eletrônicos para garantir que a busca por trabalhadores americanos atinja a base mais ampla possível, invalidando processos baseados apenas em anúncios impressos. Histórico de demissões: Ficará proibida a solicitação da certificação PERM para estrangeiros caso a empresa tenha demitido trabalhadores americanos em cargos semelhantes nos dois anos anteriores.

O movimento intensifica a pressão sobre o setor de tecnologia e firmas de terceirização de TI. Em outubro, o governo já havia bloqueado o uso do PERM para reforço de quadro em gigantes como Microsoft — a maior solicitante do programa segundo dados do Departamento do Trabalho — e Adobe.