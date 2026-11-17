Trump reativa Quad nas Filipinas antes de encontro com Xi e Putin

O presidente Donald Trump inicia nesta terça-feira (17) uma agenda diplomática nas Filipinas que serve como preparação para encontros estratégicos com os líderes da China e da Rússia. O ponto central desta etapa é a reativação do Quad — aliança entre Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia -, que volta a se reunir em nível de cúpula após um intervalo de dois anos.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Договор США и Филипин

A retomada do Quad, impulsionada pelo secretário de Estado Marco Rubio, visa consolidar um alinhamento procedimental e estratégico no Indo-Pacífico antes que Trump participe do fórum da Apec, na China, e de uma reunião trilateral com Xi Jinping e Vladimir Putin, prevista para quinta-feira (19). Na prática, o grupo deve formalizar a cooperação em áreas críticas: segurança marítima, controles de exportação de tecnologia, proteção de cabos submarinos e a diversificação de cadeias de suprimentos de minerais essenciais.

O movimento ocorre sob pressão: os EUA impuseram novas restrições ao acesso chinês a chips de inteligência artificial, enquanto o Partido Republicano lida com os reflexos de derrotas nas eleições de meio de mandato. Para Washington, a reunião do Quad não é apenas simbólica, mas um instrumento para contrapor a influência de Pequim na região.

Em contrapartida, a China intensifica a articulação econômica via Asean. O primeiro-ministro Li Qiang defendeu a união do bloco contra "interferências externas", aproveitando que a China é o maior parceiro comercial da região, com um PIB combinado superior a US$ 3,9 trilhões. Paralelamente, o Japão, sob a primeira-ministra Sanae Takaichi, sinaliza uma postura mais proativa na segurança econômica regional para reduzir a dependência tecnológica e de matérias-primas.

Na agenda bilateral nas Filipinas, Trump se reúne com o presidente Ferdinand Marcos Jr., reforçando a aliança de defesa em um ponto estratégico do Mar do Sul da China. Outro resultado concreto esperado é a assinatura de uma declaração conjunta com o primeiro-ministro da Tailândia, Anutin Charnvirakul, para formalizar avanços em um acordo de comércio recíproco, considerando que os EUA absorvem 24% das exportações tailandesas.

Apesar do foco institucional, a visita enfrenta resistência local. Protestos em Manila criticam a política externa americana no Oriente Médio e contestam a iniciativa Pax Silica, programa dos EUA para o controle de cadeias de suprimentos estratégicas.