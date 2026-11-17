Ministério do Meio Ambiente da Índia investiga causas de mortes de elefantes em oito estados

Para proteger plantações de javalis e ungulados, agricultores indianos instalam cercas elétricas ilegais que, na prática, transformam corredores de migração em armadilhas fatais para elefantes. O resultado concreto dessa medida de proteção rural é que, nos últimos 17 anos, 1.185 elefantes morreram eletrocutados na Índia, representando 67% de todas as mortes por causas não naturais no país.

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Onde a infraestrutura falha

O sistema de convivência entre fauna e áreas produtivas colapsa especialmente em três estados: Odisha, com 238 mortes por choque elétrico, seguida por Karnataka (195) e Assam (191). Além das cercas deliberadas, a negligência na manutenção da rede elétrica — com fios suspensos e falta de isolamento em rotas de migração — amplia a vulnerabilidade dos animais.

O risco não se limita à eletricidade. A malha ferroviária é outro ponto crítico de conflito: 277 elefantes morreram atropelados por trens, com a maior incidência registrada em Assam (90 casos), Bengala Ocidental (68) e Odisha (45).

A resposta operacional do governo

Para tentar reduzir a letalidade nesses pontos de contato, o Ministério do Meio Ambiente da Índia adotou procedimentos de campo voltados à mitigação de riscos. As ações concretas incluem:

Vistorias técnicas em trechos vulneráveis de linhas férreas para identificar pontos de travessia.

Mapeamento e verificação física dos corredores de migração.

Distribuição de guias de conduta para mitigação de conflitos, traduzidos para idiomas locais, para orientar a população rural.

Atualmente, o governo conduz um estudo de longo prazo sobre os gatilhos desses confrontos em oito estados: Assam, Chhattisgarh, Jharkhand, Bengala Ocidental, Odisha, Karnataka, Kerala e Tamil Nadu.

Balanço de perdas

Dados obtidos via Lei de Direito à Informação (RTI) revelam que, do total de 1.765 elefantes mortos por causas não naturais no período, a eletrocussão é cinco vezes mais letal do que a caça ilegal, que causou 222 mortes. Outras 81 mortes foram registradas por envenenamento.