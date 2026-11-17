Trump e Xi Jinping discutem restrições a chips de IA e comunicação emergencial em cúpula

A cúpula entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping, marcada para esta quinta-feira (19) em Shenzhen, coloca no centro da mesa a disputa por semicondutores de última geração. O ponto crítico não é apenas a manutenção, mas a possível ampliação das restrições dos Estados Unidos à exportação de chips avançados para a inteligência artificial (IA) chinesa.

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Segundo informações da Reuters, Pequim opera sob a expectativa de um endurecimento dos controles de Washington. Para analistas como George Chen, da consultoria The Asia Group, a questão transcende a simples transação comercial de componentes: o governo chinês tenta decifrar se os EUA mudaram sua postura de "estabilidade estratégica" para uma de "contenção estratégica", visando limitar sistematicamente o crescimento tecnológico e econômico da China.

O clima de desconfiança foi acentuado por episódios recentes, como a saída de Jensen Huang, cofundador da Nvidia, após notícias sobre supostos vínculos com espionagem chinesa. Huang havia sido uma peça-chave na cúpula de Busan, na Coreia do Sul, onde defendeu a abertura do mercado de chips. Esse incidente alimentou a pressão de parlamentares norte-americanos por barreiras ainda mais rígidas.

Segurança da IA: a busca por um "telefone vermelho"

Paralelamente ao conflito comercial, há um esforço pragmático para evitar que a IA se torne um gatilho de crise militar ou diplomática. Os dois governos discutem a criação de um mecanismo de comunicação emergencial — essencialmente um protocolo de notificação rápida sobre incidentes graves envolvendo sistemas de IA.

A proposta, discutida em setembro entre o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, ainda não foi implementada. O objetivo é substituir a atual dependência de contatos diretos entre autoridades de alto escalão por um fluxo técnico e ágil, evitando que falhas de sistema ou interpretações equivocadas escalem para conflitos reais.

Expectativas vs. Realidade Comercial

Enquanto Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, manifestou a intenção de alcançar acordos práticos em economia digital e IA, as perspectivas para outras frentes comerciais são modestas. Um funcionário do governo dos EUA confirmou à Reuters que não haverá novos anúncios sobre a iniciativa Board of Trade - acordo firmado em setembro para reduzir tarifas recíprocas sobre cerca de US$ 30 bilhões em mercadorias.

O fator corporativo e Elon Musk

A dimensão empresarial da cúpula será marcada pela presença de Elon Musk, que viaja com Trump. Além dele, executivos como Michael Miebach (Mastercard) e Raj Subramaniam (FedEx) são esperados no jantar oficial. O evento ocorre paralelamente à Cúpula de CEOs da Apec, que deve reunir representantes de 115 empresas da Fortune Global 500.

Para esses grupos, o resultado do encontro entre Trump e Xi é determinante: a definição entre a cooperação em segurança tecnológica e o aperto nos controles de exportação de chips ditará as estratégias de investimento e a viabilidade de expansão das multinacionais no mercado asiático.