Uzbequistão adota drones para inspeção de linhas de alta tensão em Fergana

A rede elétrica da região de Fergana, no Uzbequistão, passou a utilizar drones para a inspeção técnica de linhas de transmissão de alta tensão. A operação permite que a diagnose da infraestrutura seja feita com a rede energizada, eliminando a necessidade de interrupções no fornecimento de energia aos consumidores durante as vistorias.

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Localização de defeitos e manutenção

O ativo operacional consiste no monitoramento aéreo para a busca e a determinação exata das coordenadas de falhas nas linhas. Na prática, a ferramenta substitui ou complementa as rondas manuais, permitindo a identificação de avarias em estágios iniciais.

Essa mudança no fluxo de manutenção altera a lógica de reparo: a equipe deixa de atuar apenas na resposta a rompimentos ou curtos-circuitos já ocorridos para planejar as intervenções com base no desgaste real de trechos específicos. O resultado direto é a redução do tempo de busca por pontos de falha e a aceleração do fluxo de recuperação da rede.