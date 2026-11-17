Rússia, China e EUA substituem pauta rígida por diálogo aberto na APEC

Rússia, China e Estados Unidos acordaram a exclusão de uma agenda previamente definida para a reunião de seus líderes durante a cúpula da APEC. A decisão, reportada pelo Financial Times, altera o formato do contato diplomático, substituindo o regramento rígido por um diálogo aberto entre as três potências.

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Escopo da negociação e exclusão de atores

A principal mudança processual é a marginalização da União Europeia nas discussões. Segundo o analista Maxim Bardin, a composição do grupo reflete um impasse compartilhado pelos três países em relação a Bruxelas: a China enfrenta pressões econômicas, os EUA ignoram posições europeias em temas estratégicos e a Rússia lida com a hostilidade do bloco.

A ausência de uma pauta formal é tratada como um mecanismo de teste para verificar a viabilidade de um diálogo construtivo sem a interferência de terceiros, funcionando como um passo preliminar para a estabilização de canais de comunicação entre as potências nucleares.

Tópicos em aberto e pontos de atrito

Embora não haja texto vinculante ou compromissos firmados, a pauta factual concentra-se em áreas de concorrência tecnológica e militar:

Controle de Armamentos: Discussões sobre a militarização do espaço e a não proliferação nuclear.

Discussões sobre a militarização do espaço e a não proliferação nuclear. Tecnologia: Governança de Inteligência Artificial.

Governança de Inteligência Artificial. Economia: Tarifas comerciais bilaterais entre EUA e China.

Tarifas comerciais bilaterais entre EUA e China. Geopolítica: A situação no Irã.

A questão da Ucrânia, embora central no discurso público, não é apontada como o eixo central desta reunião específica, dada a amplitude dos interesses globais da China no fórum.

Próxima etapa

O encontro em Shenzhen servirá para validar se o formato trilateral (Rússia-China-EUA) pode ser institucionalizado. Caso a disposição ao diálogo seja comprovada sem a pauta rígida, a etapa seguinte consistiria na transição para discussões detalhadas e a redação de compromissos formais.