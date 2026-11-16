EUA reforçam presença militar no Oriente Médio com chegada do USS Theodore Roosevelt

O Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) reforçou sua capacidade de projeção de força no Oriente Médio com a chegada do porta-aviões USS Theodore Roosevelt. Com a integração desta embarcação, a região passa a contar com três porta-aviões operacionais, alterando o equilíbrio de dissuasão e aumentando a pressão militar direta sobre o Irã.

Photo: Official US Navy photograph by U.S. Navy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авианосец «Энтерпрайз» и крейсера «Бейнбридж» и «Лонг Бич»

O movimento ocorre em um cenário de alta volatilidade no Estreito de Ormuz, ponto crítico para o fluxo global de petróleo. Recentemente, a UK Maritime Trade Operations reportou que um petroleiro foi atingido por um projétil de origem não identificada, resultando em incêndio na casa de máquinas. Simultaneamente, a Marinha iraniana confirmou que outra embarcação comercial foi imobilizada após atingir uma mina marítima em área restrita a leste do estreito.

Em resposta à presença militar norte-americana, Teerã alterou sua postura estratégica. O governo iraniano alertou que poderá iniciar ataques preventivos caso identifique a iminência de uma ofensiva dos EUA. No plano diplomático e econômico, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, propôs a criação de um mecanismo regional de cooperação energética entre países produtores de petróleo e gás. O objetivo é reduzir a dependência de fatores externos e criar uma estrutura de segurança independente para proteger o fluxo de energia contra interferências de Washington e Israel.

A ONU, através do secretário-geral António Guterres, classificou o atual estado de "nem guerra, nem paz" entre Washington e Teerã como um fator de instabilidade para a economia global, citando impactos diretos nos preços de combustíveis e fertilizantes.

No setor logístico, a Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) formalizou a manutenção de alertas de risco para voos sobre o Irã, Iraque, Líbano, Jordânia, Arábia Saudita e a região do Golfo. A medida, válida até 31 de janeiro de 2027, obriga as companhias aéreas a recalcular rotas para evitar áreas de conflito em trajetos entre a Europa e a Ásia.