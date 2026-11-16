Desaprovação de José Antonio Kast chega a 72% em meio a greve e escândalo no Chile

O governo de José Antonio Kast atingiu um ponto crítico de isolamento político no Chile. Segundo a nova pesquisa da consultoria Criteria, divulgada neste domingo (15), a desaprovação ao presidente disparou para 72%, enquanto sua popularidade despencou para 18% — o nível mais baixo desde que assumiu o cargo, em março de 2026.

Photo: commons.wikimedia.org by User:B1mbo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Flag of the President of Chile

O dado mais alarmante não é apenas a queda, mas a velocidade do desgaste: em apenas uma semana, o apoio à administração recuou seis pontos. O colapso da imagem presidencial é o reflexo de uma tempestade perfeita que combina paralisia logística, crise ética no judiciário e pessimismo financeiro.

O paradoxo da direita: caminhoneiros contra Kast

Um dos fatores determinantes para a queda de Kast é a greve de caminhoneiros, que conseguiu algo raro na polarizada política chilena: um consenso transversal. A mobilização é apoiada por 80% da população, e 88% dos entrevistados consideram as reivindicações da categoria justificadas.

O impacto político é severo porque a insatisfação rompeu a bolha ideológica. Mesmo entre os eleitores de direita, base tradicional de Kast, 72% apoiam a greve. Para comparação, o apoio é ainda maior à esquerda (90%) e no centro (86%), transformando a paralisação em um referendo negativo contra a gestão do presidente.

Escândalo no Ministério da Justiça

Paralelamente, o governo enfrenta uma crise moral centrada no ministro da Justiça, Fernando Rabat. A rejeição à permanência de Rabat no cargo chegou a 79%, impulsionada por um escândalo grave: a redução de penas de ao menos 56 condenados por abusos sexuais contra menores.

A pressão por sua saída deixou de ser apenas institucional para se tornar popular. O movimento feminista já levou milhares às ruas, e a pesquisa mostra que 72% dos chilenos apoiam a destituição do ministro, enquanto 68% concordam com a apresentação de uma acusação constitucional contra ele.

O peso do bolso: pessimismo econômico

Para além das crises políticas, o sentimento de insegurança financeira domina o cotidiano do chileno. O pessimismo econômico saltou 11 pontos percentuais em relação a outubro: hoje, 60% dos entrevistados acreditam que a economia do país estará pior nos próximos seis meses.

Essa percepção negativa se ramifica para a esfera privada e profissional:

Finanças familiares: 46% preveem piora na renda doméstica.

46% preveem piora na renda doméstica. Mercado de trabalho: 53% esperam maior dificuldade para conseguir emprego ou melhores colocações.

A conjunção desses fatores — a perda de apoio da própria base direita, a rejeição quase unânime a um ministro central e a perspectiva de recessão pessoal e nacional — coloca o governo Kast em uma posição de fragilidade extrema, onde a margem para manobras políticas torna-se cada vez menor.