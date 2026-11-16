Grécia usa IA para identificar donos de fachada em bares e restaurantes

Empresários de bares, casas noturnas e redes de alimentação na Grécia agora estão sob a mira de um sistema de inteligência artificial que cruza o faturamento das empresas com a renda real de seus donos. O objetivo do governo grego é identificar os chamados "donos de fachada" — aposentados ou desempregados que aparecem nos papéis como proprietários de negócios lucrativos, mas que servem apenas para mascarar a operação de grupos criminosos e lavagem de dinheiro.

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O cruzamento de dados e a fiscalização

A Autoridade Independente de Receita Pública (AADE) implementou um registro digital que analisa o perfil financeiro de cada empresa. Na prática, se um restaurante apresenta um volume de vendas alto, mas o proprietário legal registrado não possui renda compatível para ter investido ou gerido tal negócio, o sistema dispara um alerta. Essa medida visa romper a cadeia entre o negócio legal e as estruturas de evasão fiscal, focando especialmente em setores com grande circulação de dinheiro em espécie.

O radar de dívidas e a responsabilidade individual

Além do perfil dos sócios, o governo instalou um "radar" para monitorar a velocidade com que as empresas acumulam dívidas tributárias. O mecanismo identifica empresas que, apesar de manterem fluxos de caixa ativos, concentram débitos fiscais em um curto período — geralmente entre o oitavo e o nono mês de operação. Esse padrão é visto pelas autoridades como um sinal típico de empresas "fantasma" ou temporárias.

A consequência prática para quem for pego nessas redes é a mudança na forma de cobrança. O governo planeja abandonar a comunicação puramente administrativa para imputar responsabilidade pessoal aos indivíduos que controlam a cadeia de empresas de fachada. Isso significa que, diante de suspeitas fundamentadas, o contribuinte deixará de responder a notificações digitais para enfrentar interrogatórios presenciais com inspetores fiscais.