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Governo boliviano assusta investidores: fluxo de créditos de carbono vai direto às comunidades indígenas

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O governo da Bolívia iniciou negociações com o Kawari Fund para estruturar a venda de créditos de carbono provenientes da preservação florestal, transformando a manutenção de ecossistemas em um fluxo de receita financeira direta. O mecanismo, discutido durante a COP31, visa conectar investidores internacionais às comunidades indígenas que atuam na vigilância e proteção dos recursos naturais.

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Photo: commons.wikimedia by EldarBasmanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Fluxo de capital e o programa REDD+

A operação baseia-se na iniciativa REDD+ (Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação florestal), que atrai capital estrangeiro mediante a comprovação da redução de emissões de gases de efeito estufa. O projeto piloto foi concentrado no Distrito Autônomo Indígena Charua Iyambae, onde a fase atual consiste em consultas obrigatórias para garantir a conformidade dos direitos das comunidades locais antes da implementação do fluxo financeiro.

Canal de pagamento e eliminação de intermediários

Para viabilizar a atratividade do ativo para os compradores de créditos, o Ministro da Produção Sustentável, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Oscar Mario Justiniano, trabalha na criação de uma estrutura de governança que elimine intermediários. O objetivo é que o pagamento pelos créditos de carbono chegue diretamente ao orçamento das famílias que operam como patrulhas florestais. Segundo Vanessa Jiménez, representante do Kawari Fund, a transparência nos relatórios de destino dos fundos é a condição necessária para que investidores internacionais mantenham o aporte de capital no país.

Verificação técnica e monetização do CO2

A conversão da floresta em ativo financeiro depende de um processo de verificação técnica, conduzido pela Fundação Amigos da Natureza (FAN) e pela União Internacional para a Conservação da Natureza (CI). Essas entidades são responsáveis pelo monitoramento e a certificação da quantidade de carbono sequestrado, etapa indispensável para que as empresas compradoras possam registrar legalmente as cotas em seus balanços de emissões.

Caso o modelo piloto no distrito Charua Iyambae seja validado, a Bolívia pretende expandir a escala da operação, estabelecendo um preço por tonelada de CO2 absorvido que se converta em renda estável para as populações residentes nas áreas florestais.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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