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Pacientes públicos na Alemanha: filas forçam migração para atendimento pago

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Pacientes com seguro público de saúde na Alemanha que desejam evitar as longas filas de espera para consultas médicas terão que pagar do próprio bolso para serem atendidos com rapidez. A medida ocorre porque as clínicas estão ampliando a oferta de consultas particulares para compensar cortes orçamentários no setor.

Ожидание в медицинском учреждении
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ожидание в медицинском учреждении

O caminho para a consulta paga

Na prática, o paciente que não consegue vaga pelo sistema público precisa migrar para o status de paciente privado no momento do agendamento. Isso significa que o custo do atendimento deixa de ser coberto pelo seguro estatal e passa a ser uma obrigação financeira direta de quem busca o serviço. O objetivo, segundo Andreas Gassen, presidente da Associação Federal de Médicos Convencionados, é evitar que o custo desses atendimentos extras recaia sobre o orçamento público.

A pressão por esse modelo de pagamento surge após a aprovação de cortes de 3 bilhões de euros nos honorários médicos, afetando principalmente o setor ambulatorial. Como a verba disponível para consultas gratuitas diminuiu, as clínicas limitam as vagas via seguro público e abrem espaço para quem pode pagar.

Especialidades com maior restrição

O impacto no acesso será sentido com mais força em áreas específicas. Pacientes que buscam atendimento em otorrinolaringologia, ortopedia, cardiologia, radiologia e reumatologia devem enfrentar a maior escassez de vagas gratuitas, tornando a opção paga a única via para evitar a espera prolongada nessas especialidades.

O impasse entre médicos e seguradoras

A Associação de Seguros Públicos de Saúde (GKV) contesta a necessidade dessa cobrança. Para a entidade, a obrigação dos médicos é garantir a disponibilidade do serviço, e não transferir o custo para o cidadão. A GKV argumenta que a renda média dos médicos, superior a 200 mil euros anuais, não justifica a alegação de falta de fundos que levaria à restrição de vagas para quem depende exclusivamente do seguro público.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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