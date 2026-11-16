Pacientes públicos na Alemanha: filas forçam migração para atendimento pago

Pacientes com seguro público de saúde na Alemanha que desejam evitar as longas filas de espera para consultas médicas terão que pagar do próprio bolso para serem atendidos com rapidez. A medida ocorre porque as clínicas estão ampliando a oferta de consultas particulares para compensar cortes orçamentários no setor.
Na prática, o paciente que não consegue vaga pelo sistema público precisa migrar para o status de paciente privado no momento do agendamento. Isso significa que o custo do atendimento deixa de ser coberto pelo seguro estatal e passa a ser uma obrigação financeira direta de quem busca o serviço. O objetivo, segundo Andreas Gassen, presidente da Associação Federal de Médicos Convencionados, é evitar que o custo desses atendimentos extras recaia sobre o orçamento público.
A pressão por esse modelo de pagamento surge após a aprovação de cortes de 3 bilhões de euros nos honorários médicos, afetando principalmente o setor ambulatorial. Como a verba disponível para consultas gratuitas diminuiu, as clínicas limitam as vagas via seguro público e abrem espaço para quem pode pagar.
O impacto no acesso será sentido com mais força em áreas específicas. Pacientes que buscam atendimento em otorrinolaringologia, ortopedia, cardiologia, radiologia e reumatologia devem enfrentar a maior escassez de vagas gratuitas, tornando a opção paga a única via para evitar a espera prolongada nessas especialidades.
A Associação de Seguros Públicos de Saúde (GKV) contesta a necessidade dessa cobrança. Para a entidade, a obrigação dos médicos é garantir a disponibilidade do serviço, e não transferir o custo para o cidadão. A GKV argumenta que a renda média dos médicos, superior a 200 mil euros anuais, não justifica a alegação de falta de fundos que levaria à restrição de vagas para quem depende exclusivamente do seguro público.
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