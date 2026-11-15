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Conflito no Parque Nacional de Djurdjura: turistas tentam invadir áreas restritas na Argélia

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Visitantes e guias turísticos no Parque Nacional de Djurdjura, localizado entre as províncias de Bouira e Tizi Ouzou, na Argélia, estão entrando em confronto direto com a administração do parque ao tentarem forçar a entrada em áreas restritas.

заповедник
Photo: commons.wikimedia.org by Сергій Криниця (Haidamac), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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O conflito escalou nos dias 6 e 7 de novembro, especificamente na rota Ait-Ouabane, nas proximidades da entrada de Tizi n'Kouilal e no passo de Tirourda. Grupos de turistas, acompanhados por agências de viagens, tentaram romper as barreiras de acesso às zonas fechadas, resultando em discussões e insultos contra os funcionários do parque.

A regra de acesso e a fiscalização

A administração do parque fundamenta a proibição de entrada com base na lei de áreas protegidas. Na prática, o acesso a essas zonas específicas é restrito exclusivamente a cientistas para a realização de pesquisas de campo. A gestão do parque informou que poderá recorrer a processos judiciais contra aqueles que tentarem invadir as áreas proibidas.

Impactos no ecossistema

A pressão do turismo não autorizado soma-se a outros problemas operacionais, como incêndios florestais, pastoreio descontrolado e a extração ilegal de flora.

Mehdi Abdelaziz, chefe do setor de Tala Ghilef, alertou à Radio Tizi-Ouzou sobre a destruição da população de orégano, que vem sendo arrancada com raiz do solo. O impacto é crítico para a biodiversidade local: o parque abriga 176 espécies endêmicas da Argélia, sendo que 25 delas não existem em nenhum outro lugar do planeta.

A gestão do parque admite que não possui recursos suficientes para monitorar integralmente a vasta extensão do território, o que deixa a ecossistema dos prados de alta montanha vulnerável à degradação irreversível.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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