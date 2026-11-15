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Rosatom aumenta contingente de pessoal na usina de Bushehr

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A Rosatom planeja elevar o contingente de funcionários russos na usina nuclear de Bushehr, no Irã, de 180 para 300 profissionais. A medida, anunciada pelo chefe da corporação, Alexei Likhachev, visa recuperar a capacidade operacional da planta após a redução do ritmo de trabalho causada pela evacuação de pessoal devido a tensões regionais. Segundo Likhachev, a empresa não identifica riscos críticos que impeçam esse aumento de presença no curto prazo.

Атомная электростанция с градирнями и масштабной электроподстанцией
Photo: Pravda.Ru by Валентина Етка is licensed under Все права защищены
Атомная электростанция с градирнями и масштабной электроподстанцией

O retorno gradual do pessoal é um passo intermediário para reverter a perda de mão de obra ocorrida após episódios de agressão dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Embora o objetivo imediato seja a marca de 300 especialistas, Likhachev já havia mencionado a meta de atingir 700 profissionais para normalizar a operação e dar suporte à expansão da infraestrutura nuclear no país.

Ampliação da capacidade instalada e contratos de infraestrutura

A manutenção do pessoal em Bushehr acompanha a execução de obras para a construção de dois novos blocos de energia, com 1.000 MW cada, além da unidade já existente. A viabilidade técnica e a permanência da Rússia no setor nuclear iraniano estão agora vinculadas a contratos de longo prazo e investimentos em larga escala.

Em setembro de 2025, a relação evoluiu de memorandos de entendimento para compromissos financeiros e técnicos concretos:

  • Pequenas usinas: Assinatura de um memorando para a construção de usinas nucleares de pequeno porte.
  • Projeto de Sirik: Um contrato de US$ 25 bilhões entre a Iran Hormoz Company e a Rosatom para a construção de quatro reatores de terceira geração na província de Hormozgan.

Esses acordos transformam a presença russa no Irã em uma dependência tecnológica duradoura, movendo a relação de uma cooperação pontual em Bushehr para a implementação de uma rede de infraestrutura nuclear dependente de tecnologia e manutenção russa por décadas.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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