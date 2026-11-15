Vendas de robôs na China crescem 700%, mas falta mão de obra para manutenção

O mercado de robótica na China vive um paradoxo: enquanto a escala de produção e vendas dispara, a infraestrutura de manutenção não acompanha o ritmo. Dados divulgados pelo Diário do Povo revelam que, durante o festival de compras "Duplo 11", as vendas de robôs inteligentes saltaram 700% em termos anuais, com categorias como braços robóticos registrando um crescimento superior a dez vezes. No entanto, esse volume de vendas expõe um gargalo crítico: a falta de mão de obra qualificada para reparos.
A expansão é tangível na produção de robôs humanoides. No primeiro semestre deste ano, a fabricação ultrapassou 40 mil unidades, com a projeção de fechar o ano acima de 100 mil. O problema é que a entrada dessas máquinas em fábricas e residências gera um custo de inatividade elevado para as empresas sempre que ocorre uma falha, transformando a assistência técnica em um ponto de fricção econômica.
Para mitigar esse déficit, plataformas de e-commerce chinesas lançaram serviços piloto de "ambulâncias de robôs" para reparos locais e planejam a criação de mais de 100 mil vagas para engenheiros de pós-venda nos próximos cinco anos. A estratégia central é a requalificação: transformar trabalhadores da linha de frente, como entregadores e funcionários de armazém, em técnicos de diagnóstico e manutenção.
Contudo, a transição de "entregador" para "técnico de robótica" não é automática e enfrenta obstáculos estruturais:
O cenário demonstra que a lógica de fabricação de hardware é distinta da lógica de prestação de serviços. Embora a tecnologia crie novas janelas de emprego, a transformação real de mão de obra operacional em técnica ainda é uma hipótese que precisará ser validada pelo mercado a longo prazo.
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Esticar a massa até 3-4 mm é a variável crítica que permite ao vapor separar as camadas sem romper a estrutura externa durante o assamento.