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Greta Thunberg pede que Turquia aplique embargo energético contra Israel na COP31

Mundo

A cúpula climática COP31, em Antália, na Turquia, tornou-se o palco de uma ofensiva política direta por parte da ativista sueca Greta Thunberg. Indo além da pauta ambiental, Thunberg instou o governo turco a aplicar um "embargo energético" contra Israel, argumentando que a transferência de recursos energéticos através do território turco estaria "alimentando diretamente o genocídio da Palestina".

Грета Тунберг
Photo: commons.wikimedia.org by Stefan Müller (climate stuff) from Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Грета Тунберг

O tom de Thunberg foi drástico ao conectar a crise climática com a violência geopolítica, alertando que o mundo caminha para um ciclo inevitável de "genocídios e ecocídios".

O ponto central da crítica da ativista reside em uma brecha nas sanções já existentes. Embora a Turquia tenha banido formalmente todo o comércio com Israel em junho de 2024, a infraestrutura logística do país continua a ser vital para a economia israelense. O petróleo bruto do Azerbaijão, por exemplo, continua a fluir para Israel via porto de Ceyhan, ponto final do oleoduto Baku-Tbilisi-Ceyhan.

A relevância do pedido de Thunberg ganha peso ao observar os números: em 2025, o petróleo azeri representou mais de 40% de todas as importações de petróleo bruto de Israel. Ao focar nesse detalhe técnico, a ativista tenta transformar a COP31 em um instrumento de pressão para que a Turquia feche a última porta logística que ainda sustenta a matriz energética israelense.

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