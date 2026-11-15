Honduras: Nova lei equipara protestos a terrorismo e amplia prisões preventivas

Honduras atravessa um processo de endurecimento institucional que, segundo analistas e organizações de direitos humanos, marca o retorno de dinâmicas autoritárias consolidadas entre 2009 e 2021. O cenário atual é caracterizado por uma ofensiva judicial contra a oposição e a implementação de leis que criminalizam a dissidência social, evidenciando a persistência de uma estrutura de poder ligada a elites econômicas, redes de crime organizado e interesses geopolíticos dos Estados Unidos.

Photo: Карты Google by Pravda.Ru Гондурас

O ponto de ruptura mais recente ocorreu após as eleições gerais de 2025. A contestação dos resultados, marcada por falhas na contagem eletrônica, interrupções no sistema e denúncias de ataques cibernéticos, culminou em um confronto direto entre o Legislativo e o Judiciário. Em 8 de janeiro de 2026, o Comitê Permanente do Parlamento aprovou o Decreto Legislativo 58-2025, exigindo a recontagem "voto a voto" de aproximadamente 20 mil atas eleitorais.

A resposta do sistema judiciário, agora sob controle do bipartidarismo tradicional (Partido Nacional e Partido Liberal), foi a criminalização dos contestadores. O ex-presidente do Congresso, Luis Redondo, tornou-se alvo de um mandado de prisão internacional e alerta vermelho da Interpol, acusado de perturbação do funcionamento das instituições e usurpação de funções. Doze parlamentares, em sua maioria do partido Libre, também foram indiciados. Paralelamente, Marlon Ochoa, conselheiro eleitoral que apresentou provas de fraude ao Ministério Público, foi destituído e forçado ao exílio.

Enquanto isso, as funcionárias responsáveis pela certificação dos votos foram nomeadas para cargos diplomáticos, e o Partido Nacional, liderado por Nasry "Tito" Asfura, retomou o Poder Executivo. O cenário é agravado pela influência estratégica de Juan Orlando Hernández, condenado nos EUA por tráfico de drogas, mas perdoado por Donald Trump.

Para a oposição, não se trata de um processo legal genuíno, mas de lawfare. A imparcialidade da magistrada Anny Ochoa, responsável por alguns dos processos, é questionada devido aos seus vínculos com o partido governista.

Este cerco judicial converge com a aprovação da Lei Especial para o Fortalecimento do Quadro Penal e Processual. A medida, denunciada pelo Comitê dos Familiares de Detentos Desaparecidos em Honduras (Cofadeh) e por Bertha Oliva, é descrita como uma releitura da Doutrina de Segurança Nacional dos anos 80. As novas normas permitem:

Extensão da prisão preventiva e detenções baseadas apenas em indícios;

Buscas domiciliares sem mandado judicial;

Isolamento disciplinar de até 60 dias;

Equiparação de protestos visuais (como grafites) a atos de terrorismo, com penas de 30 a 40 anos.

Essa tendência, apelidada de "bukelismo hondurenho", reflete a militarização do território e o uso do estado de exceção para sufocar movimentos ambientais e defensores da terra, que já enfrentam um histórico de assassinatos e impunidade.

Contudo, a estabilidade desse bloco conservador enfrenta agora uma variável externa: a derrota de Donald Trump nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. A nova maioria democrata no Capitólio sinalizou a intenção de investigar indultos presidenciais controversos, especificamente o concedido a Juan Orlando Hernández. Para figuras como Marlon Ochoa, essa mudança geopolítica pode enfraquecer a base de apoio da atual administração hondurenhas e alterar a dinâmica de repressão interna.