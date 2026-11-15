Moçambique e Emirados preveem reduzir tarifas e facilitar exportações através do CEPA

Moçambique e os Emirados Árabes Unidos finalizaram as negociações do Acordo de Parceria Económica Abrangente (CEPA), um instrumento destinado a intensificar as relações comerciais, ampliar o acesso aos mercados e potenciar o investimento estrangeiro em sectores estratégicos da economia moçambicana.
O anúncio foi feito em Abu Dhabi, no sábado, 14 de Novembro, pelos ministros Basílio Zefanias Muhate, da Economia de Moçambique, e Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, do Comércio Externo dos Emirados Árabes Unidos, no contexto da visita de trabalho do Presidente da República, Daniel Chapo, ao país do Médio Oriente.
A conclusão deste processo ocorre num período de expansão significativa das trocas comerciais entre as duas nações. De acordo com os dados apresentados:
Com a finalização das negociações, as partes avançam agora para as etapas de assinatura, ratificação e posterior entrada em vigor. Uma vez operacional, o CEPA visa a redução de direitos aduaneiros, a eliminação de barreiras comerciais e a facilitação da exportação de produtos moçambicanos para o mercado dos Emirados Árabes Unidos.
O acordo foca-se, especificamente, na atracção de investimentos para as seguintes áreas:
Este entendimento surge como um dos resultados económicos centrais da visita de trabalho de Daniel Chapo, com o objectivo de consolidar parcerias estratégicas de investimento e fortalecer os laços bilaterais.
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