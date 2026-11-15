Moçambique e Emirados preveem reduzir tarifas e facilitar exportações através do CEPA

Moçambique e os Emirados Árabes Unidos finalizaram as negociações do Acordo de Parceria Económica Abrangente (CEPA), um instrumento destinado a intensificar as relações comerciais, ampliar o acesso aos mercados e potenciar o investimento estrangeiro em sectores estratégicos da economia moçambicana.

O anúncio foi feito em Abu Dhabi, no sábado, 14 de Novembro, pelos ministros Basílio Zefanias Muhate, da Economia de Moçambique, e Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, do Comércio Externo dos Emirados Árabes Unidos, no contexto da visita de trabalho do Presidente da República, Daniel Chapo, ao país do Médio Oriente.

Crescimento do comércio bilateral

A conclusão deste processo ocorre num período de expansão significativa das trocas comerciais entre as duas nações. De acordo com os dados apresentados:

Em 2025: O comércio bilateral não petrolífero atingiu aproximadamente 2,6 mil milhões de dólares norte-americanos, o que representa um crescimento de 91,6% face ao ano anterior.

O comércio bilateral não petrolífero atingiu aproximadamente 2,6 mil milhões de dólares norte-americanos, o que representa um crescimento de 91,6% face ao ano anterior. Em 2026: Nos primeiros nove meses do ano, as trocas comerciais não petrolíferas somaram 2,5 mil milhões de dólares, um aumento de 49% em relação ao mesmo período de 2025.

Impactos e sectores prioritários

Com a finalização das negociações, as partes avançam agora para as etapas de assinatura, ratificação e posterior entrada em vigor. Uma vez operacional, o CEPA visa a redução de direitos aduaneiros, a eliminação de barreiras comerciais e a facilitação da exportação de produtos moçambicanos para o mercado dos Emirados Árabes Unidos.

O acordo foca-se, especificamente, na atracção de investimentos para as seguintes áreas:

Processamento agro-industrial: Visando a valorização da produção nacional através da transformação local e exportação de produtos com maior valor acrescentado.

Visando a valorização da produção nacional através da transformação local e exportação de produtos com maior valor acrescentado. Indústria e Infra-estruturas: Procurando estimular a participação de investidores dos Emirados em projectos que reforcem a capacidade produtiva e a logística de Moçambique.

Este entendimento surge como um dos resultados económicos centrais da visita de trabalho de Daniel Chapo, com o objectivo de consolidar parcerias estratégicas de investimento e fortalecer os laços bilaterais.