Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Moçambique e Emirados preveem reduzir tarifas e facilitar exportações através do CEPA

Mundo

Moçambique e os Emirados Árabes Unidos finalizaram as negociações do Acordo de Parceria Económica Abrangente (CEPA), um instrumento destinado a intensificar as relações comerciais, ampliar o acesso aos mercados e potenciar o investimento estrangeiro em sectores estratégicos da economia moçambicana.

O anúncio foi feito em Abu Dhabi, no sábado, 14 de Novembro, pelos ministros Basílio Zefanias Muhate, da Economia de Moçambique, e Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, do Comércio Externo dos Emirados Árabes Unidos, no contexto da visita de trabalho do Presidente da República, Daniel Chapo, ao país do Médio Oriente.

Crescimento do comércio bilateral

A conclusão deste processo ocorre num período de expansão significativa das trocas comerciais entre as duas nações. De acordo com os dados apresentados:

  • Em 2025: O comércio bilateral não petrolífero atingiu aproximadamente 2,6 mil milhões de dólares norte-americanos, o que representa um crescimento de 91,6% face ao ano anterior.
  • Em 2026: Nos primeiros nove meses do ano, as trocas comerciais não petrolíferas somaram 2,5 mil milhões de dólares, um aumento de 49% em relação ao mesmo período de 2025.

Impactos e sectores prioritários

Com a finalização das negociações, as partes avançam agora para as etapas de assinatura, ratificação e posterior entrada em vigor. Uma vez operacional, o CEPA visa a redução de direitos aduaneiros, a eliminação de barreiras comerciais e a facilitação da exportação de produtos moçambicanos para o mercado dos Emirados Árabes Unidos.

O acordo foca-se, especificamente, na atracção de investimentos para as seguintes áreas:

  • Processamento agro-industrial: Visando a valorização da produção nacional através da transformação local e exportação de produtos com maior valor acrescentado.
  • Indústria e Infra-estruturas: Procurando estimular a participação de investidores dos Emirados em projectos que reforcem a capacidade produtiva e a logística de Moçambique.

Este entendimento surge como um dos resultados económicos centrais da visita de trabalho de Daniel Chapo, com o objectivo de consolidar parcerias estratégicas de investimento e fortalecer os laços bilaterais.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Código de Trabalho
Portugal
Código de Trabalho
Jasmim falso no seu jardim: os erros de poda que inutilizam a floração para sempre
Jardinagem
Jasmim falso no seu jardim: os erros de poda que inutilizam a floração para sempre
Corolla hatchback perde bancos: rigidez torsional sobe e peso cai drasticamente
Carros
Corolla hatchback perde bancos: rigidez torsional sobe e peso cai drasticamente
Mais populares
Montagem de croissant salgado: controle de espessura de 3-4 mm para separação das camadas

Esticar a massa até 3-4 mm é a variável crítica que permite ao vapor separar as camadas sem romper a estrutura externa durante o assamento.

Montagem de croissant salgado: controle de espessura de 3-4 mm para separação das camadas
Bicarbonato na tinta acrílica: como alterar a textura de vasos de vidro
Bicarbonato na tinta acrílica: como alterar a textura de vasos de vidro
Toupeira é aliada ecológica no jardim e não a culpada pela perda de raízes
Corolla hatchback perde bancos: rigidez torsional sobe e peso cai drasticamente
Popularidade de Milei em queda livre: mercado de trabalho forçou mudança radical nas prioridades Dmitriy Sokolov Bruxelas tolera traço russo no combustível até 2027 por falta de alternativa física Olesya Kireeva Greta Thunberg explode em gargalhadas: o que isso significa para o ativismo climático Anastasiya Zhukova
Seis raças de cães pequenas destacam-se pela adaptabilidade à vida em apartamentos
Taping facial: a limitação mecânica do movimento muscular sem alteração estrutural
Raças caninas com maior longevidade e condições de manejo
Raças caninas com maior longevidade e condições de manejo
últimos materiais
A conserva parecia simples demais: o borshch de inverno ganha fôlego para atravessar meses
Honduras: Nova lei equipara protestos a terrorismo e amplia prisões preventivas
Coxa de frango, batata e lentilha vermelha: ragù de panela única com lentilha que desmancha
Moçambique e Emirados preveem reduzir tarifas e facilitar exportações através do CEPA
Pizza de massa de macarrão: base firme com al dente e liga de ovos
Salada de lulas fritas com massa leve de arroz e molho de peixe
Unhas 2027: Foco em saúde da lâmina e estética funcional
Rotina doméstica de pés: preparo com sal marinho e esfoliação natural de farelo de coco
A Índia substitui a diplomacia por infraestrutura militar na fronteira com a China
Purê de batata na air fryer exige batata rica em amido e manteiga fria para evitar textura pegajosa
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.