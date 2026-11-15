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A Índia substitui a diplomacia por infraestrutura militar na fronteira com a China

Mundo

A Índia transformou a gestão de suas fronteiras com a China, migrando de um modelo de planejamento diplomático para a implantação de ativos físicos de mobilidade militar. O foco atual é a manutenção de presença constante de tropas em zonas críticas, convertendo áreas fronteiriças em bases operacionais fortificadas.

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Ativos de Mobilidade e Logística

A capacidade de defesa na Linha de Controle Real (LAC) agora depende de uma rede de aeródromos e nós de transporte recém-construídos. Esses ativos permitiram que Nova Deli acelerasse o deslocamento e o aumento do contingente militar na região após os confrontos no Vale de Galwan em 2020. A infraestrutura de estradas e pontes, anteriormente limitada a projetos, passou a operar como a base material que sustenta a permanência de tropas em alta altitude.

O Gargalo da Prontidão Operacional

Apesar da recente reaproximação diplomática entre Narendra Modi e Xi Jinping em Kazan, em outubro de 2024, a Índia mantém a escala de mobilização. O resultado sistêmico dessa estratégia é a criação de um cinturão logístico que reduz o tempo de resposta militar, tratando a infraestrutura não como obra civil, mas como seguro operacional contra incursões.

Capacidade Industrial Seletiva

No campo econômico, a Índia reconhece a incapacidade de competir com a escala industrial chinesa em todos os setores, devido ao atraso no salto industrial ocorrido na década de 1980. Para mitigar esse gargalo de produção nacional, o governo adotou a tática de investimentos pontuais em setores específicos de alto potencial, buscando vantagens competitivas isoladas em vez de uma industrialização generalizada para substituição total de importações.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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