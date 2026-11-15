China implementa sistema de monitoramento digital permanente contra corrupção no setor público

Um funcionário público na China agora opera sob um sistema de monitoramento permanente que transforma a conduta ética em um rastro digital. A estratégia, formalizada após o quinto plenário do 20º Comitê Central do Partido Comunista Chinês (PCC), substitui campanhas esporádicas de limpeza por um controle institucional chamado de "três nãos" (Sān Bù), que atua diretamente sobre a motivação e a possibilidade de cometer crimes de corrupção.

Photo: commons.wikimedia.org by Andrey Belenko, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Магистраль в Китае

O cerco administrativo e digital

Para quem ocupa cargos de gestão, a regra agora é a redução da discricionariedade. O sistema busca eliminar a possibilidade de o servidor decidir "a seu critério", ponto onde geralmente surgem as propinas. Na prática, isso se traduz na digitalização de compras governamentais e no uso de algoritmos de análise cruzada de dados para detectar conflitos de interesse.

O foco recai sobre setores críticos: finanças, energia, farmacêutica e construção civil. O objetivo é criar uma "memória eletrônica" do Estado, onde qualquer manipulação em licitações ou o uso de laranjas para esconder beneficiários deixe um rastro digital impossível de ser ignorado pelos órgãos de fiscalização.

A engrenagem da punição

O mecanismo de dissuasão baseia-se no medo da sanção rigorosa, regido pelas "Oito Regras do Comitê Central" de 2012, que limitam gastos e comportamentos de luxo. A escala da fiscalização é massiva: mais de 8,1 milhões de casos foram verificados, resultando em sanções para 7,9 milhões de pessoas, incluindo 963 funcionários de nível ministerial ou superior.

Apenas em 2025, a engrenagem processou mais de 1 milhão de processos, com punições aplicadas a 983 mil pessoas (sendo 115 de alto escalão). Para o cidadão comum, o resultado concreto dessa fiscalização foi a recuperação de 77,63 bilhões de yuans (cerca de 11,55 bilhões de dólares) devolvidos a vítimas de irregularidades.

Controle ideológico e alcance internacional

Além da tecnologia e da punição, o sistema impõe a separação rígida entre o interesse pessoal e o estatal para um corpo de mais de 100 milhões de quadros, tratando a lealdade ao Partido como um padrão profissional obrigatório.

Esse controle atravessa as fronteiras da China por meio de uma lei de 47 artigos que simplifica a recuperação de ativos no exterior. A norma obriga empresas chinesas que operam fora do país a implementar mecanismos internos de integridade. Até o momento, o sistema registrou 505 casos de corrupção transfronteiriça e a repatriação de 963 fugitivos para a China.