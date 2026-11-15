Aposentadorias na Espanha correm risco de instabilidade a partir de 2029

Trabalhadores espanhóis que planejam se aposentar a partir de 2029 enfrentarão um cenário de instabilidade financeira devido a um gargalo demográfico: o pico de nascimentos ocorrido em 1964. A partir desse ano, o volume de pessoas saindo do mercado de trabalho será recorde, pressionando o sistema de repartição onde as contribuições de quem trabalha financiam os pagamentos de quem já se aposentou.

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O impacto dos salários no custeio

O funcionamento do sistema previdenciário depende diretamente da massa salarial dos ativos. Segundo o economista Gonzalo Bernardos, a vulnerabilidade do modelo não reside apenas na gestão dos fundos, mas no baixo nível de renda dos trabalhadores atuais. Como os salários na Espanha são reduzidos, a base de contribuições torna-se insuficiente para sustentar o aumento no número de beneficiários sem que haja a necessidade de remanejar outros orçamentos públicos ou alterar as regras de pagamento.

Ajustes no acesso e na permanência no emprego

Para evitar a ruptura do sistema, a solução prática passa por duas alterações na vida do cidadão: a elevação do nível salarial e a postergação da data de aposentadoria. Aumentar a idade oficial para a saída do mercado de trabalho é a medida estrutural considerada necessária para equilibrar a proporção entre quem paga e quem recebe, seguindo a tendência já adotada em outros países europeus.

Para quem está próximo do fim da carreira profissional, a garantia de recebimento dos benefícios deixa de ser automática e passa a depender da implementação dessas mudanças. Sem o aumento real dos salários e a aceitação de um tempo de trabalho mais longo, o risco de instabilidade nos pagamentos após 2029 torna-se a condição concreta do sistema.