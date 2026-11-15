Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Jeans para quadril largo: o equilíbrio visual do corte bootcut
Técnicas de poda em macieiras: como o momento da intervenção determina a saúde da frutificação
Como realizar a secagem e a triagem de cebolas para evitar a perda total do estoque colhido
Plantas ideais para bordaduras de jardins: seleção de espécies resistentes para solos ensolarados
O perigo real dos Ovos do Dragão: quando a busca pela foto perfeita esbarra na imprevisibilidade do Mar de Barents
Você achou que se acostumou a dormir pouco? Neurologia alerta para queda silenciosa nas funções do corpo
Acompanhamento de exercícios físicos eleva sobrevida em 7 pontos para quem venceu o câncer colorretal
Patê de fígado bovino e frango com manteiga ghee
Lagerstroemia: 4 meses de flores em climas quentes

Aposentadorias na Espanha correm risco de instabilidade a partir de 2029

Mundo

Trabalhadores espanhóis que planejam se aposentar a partir de 2029 enfrentarão um cenário de instabilidade financeira devido a um gargalo demográfico: o pico de nascimentos ocorrido em 1964. A partir desse ano, o volume de pessoas saindo do mercado de trabalho será recorde, pressionando o sistema de repartição onde as contribuições de quem trabalha financiam os pagamentos de quem já se aposentou.

ЭКОНОМИКА СТАРЕНИЯ
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
ЭКОНОМИКА СТАРЕНИЯ

O impacto dos salários no custeio

O funcionamento do sistema previdenciário depende diretamente da massa salarial dos ativos. Segundo o economista Gonzalo Bernardos, a vulnerabilidade do modelo não reside apenas na gestão dos fundos, mas no baixo nível de renda dos trabalhadores atuais. Como os salários na Espanha são reduzidos, a base de contribuições torna-se insuficiente para sustentar o aumento no número de beneficiários sem que haja a necessidade de remanejar outros orçamentos públicos ou alterar as regras de pagamento.

Ajustes no acesso e na permanência no emprego

Para evitar a ruptura do sistema, a solução prática passa por duas alterações na vida do cidadão: a elevação do nível salarial e a postergação da data de aposentadoria. Aumentar a idade oficial para a saída do mercado de trabalho é a medida estrutural considerada necessária para equilibrar a proporção entre quem paga e quem recebe, seguindo a tendência já adotada em outros países europeus.

Para quem está próximo do fim da carreira profissional, a garantia de recebimento dos benefícios deixa de ser automática e passa a depender da implementação dessas mudanças. Sem o aumento real dos salários e a aceitação de um tempo de trabalho mais longo, o risco de instabilidade nos pagamentos após 2029 torna-se a condição concreta do sistema.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Especialistas alertam para espaçamento mínimo entre arbustos frutíferos e cercas
Jardinagem
Especialistas alertam para espaçamento mínimo entre arbustos frutíferos e cercas
Lobos polares sobrevivem a -40°C graças a adaptações únicas de pelagem e locomoção
Curiosidades
Lobos polares sobrevivem a -40°C graças a adaptações únicas de pelagem e locomoção
Equilíbrio perfeito de sabores: cranberry e maçã preservam nutrientes em apenas cinco minutos
Receitas e Culinária
Equilíbrio perfeito de sabores: cranberry e maçã preservam nutrientes em apenas cinco minutos
Mais populares
Montagem de croissant salgado: controle de espessura de 3-4 mm para separação das camadas

Esticar a massa até 3-4 mm é a variável crítica que permite ao vapor separar as camadas sem romper a estrutura externa durante o assamento.

Montagem de croissant salgado: controle de espessura de 3-4 mm para separação das camadas
Bicarbonato na tinta acrílica: como alterar a textura de vasos de vidro
Bicarbonato na tinta acrílica: como alterar a textura de vasos de vidro
Toupeira é aliada ecológica no jardim e não a culpada pela perda de raízes
Corolla hatchback perde bancos: rigidez torsional sobe e peso cai drasticamente
Popularidade de Milei em queda livre: mercado de trabalho forçou mudança radical nas prioridades Dmitriy Sokolov Bruxelas tolera traço russo no combustível até 2027 por falta de alternativa física Olesya Kireeva Greta Thunberg explode em gargalhadas: o que isso significa para o ativismo climático Anastasiya Zhukova
Seis raças de cães pequenas destacam-se pela adaptabilidade à vida em apartamentos
Taping facial: a limitação mecânica do movimento muscular sem alteração estrutural
Raças caninas com maior longevidade e condições de manejo
Raças caninas com maior longevidade e condições de manejo
últimos materiais
Técnicas de poda em macieiras: como o momento da intervenção determina a saúde da frutificação
Como realizar a secagem e a triagem de cebolas para evitar a perda total do estoque colhido
Plantas ideais para bordaduras de jardins: seleção de espécies resistentes para solos ensolarados
O perigo real dos Ovos do Dragão: quando a busca pela foto perfeita esbarra na imprevisibilidade do Mar de Barents
Você achou que se acostumou a dormir pouco? Neurologia alerta para queda silenciosa nas funções do corpo
Acompanhamento de exercícios físicos eleva sobrevida em 7 pontos para quem venceu o câncer colorretal
Patê de fígado bovino e frango com manteiga ghee
Popularidade de Milei em queda livre: mercado de trabalho forçou mudança radical nas prioridades
Lagerstroemia: 4 meses de flores em climas quentes
Especialistas alertam para espaçamento mínimo entre arbustos frutíferos e cercas
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.