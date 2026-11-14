Índia realiza testes de voo do motor Kaveri com apoio de institutos russos

A indústria aeronáutica indiana voltou a testar o motor Kaveri, um projeto que atravessa décadas de desenvolvimento, utilizando infraestrutura crítica da Rússia. A fase atual de validação concentrou-se nos voos de qualificação da variante não-fan (Kaveri Derivative Engine — KDE) em altas altitudes, realizados com o apoio do Instituto de Pesquisa de Voo (LII) Gromov e do Instituto Central de Motores de Aviação (CIAM) russos.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Крупный дрон промышленного класса: открыта панель, инженер осматривает

A base de validação física

O elo decisivo nesse processo foi o uso do IL-76LL, uma plataforma de teste voadora única. Ao permitir a substituição de um dos motores originais pela unidade experimental, o sistema permite que o Kaveri opere em condições reais de aerodinâmica e termodinâmica, variando velocidade e altitude — parâmetros que testes em solo não conseguem reproduzir com precisão absoluta. De acordo com dados divulgados pela publicação especializada IDRW, a unidade superou as metas pré-estabelecidas: gerou uma tração factual de 48,5 kN, ultrapassando o objetivo de 46 kN. Embora esse excesso de desempenho seja um indicador positivo para a engenharia, ele não elimina as incertezas inerentes à maturação de um programa tão longo.

Redirecionamento da capacidade produtiva

O sucesso nos testes reflete uma mudança estrutural na aplicação do motor. Inicialmente projetado para o caça nacional Tejas, o Kaveri foi reclassificado devido a limitações rígidas de peso e tração para a aviação supersônica de combate. A variante atual, desprovida de câmara de pós-combustão, simplifica a arquitetura do equipamento, reduzindo custos de fabricação e mantendo a viabilidade para produção em escala.

Essa reconfiguração desloca o foco de mercado da defesa aérea para a operação de veículos aéreos não tripulados (UAVs). O principal candidato a integrar a unidade é o drone de ataque pesado Ghatak. Essa transição sinaliza um ajuste na estratégia de defesa indiana: priorizar a produção massiva de sistemas autônomos sobre a dependência de jatos de caça avançados, otimizando assim a relação custo-benefício da cadeia de suprimentos.

Gargalos e soberania técnica

Para o setor industrial russo, a continuidade desse vínculo consolida o papel do país como fornecedor de serviços especializados de certificação, uma capacidade produtiva rara no cenário global. Para Nova Délhi, o progresso do Kaveri é um teste de soberania tecnológica, visando reduzir a drenagem de reservas em moeda estrangeira destinada à compra de motores GE (EUA) e de fabricantes franceses.

Apesar dos números de tração promissores, a distância até a operação comercial é significativa. Os dados coletados nos voos russos agora passam pela análise do centro de certificação indiano CEMILAC. Apenas após a validação da navegabilidade e segurança, o processo de integração nas plataformas de drones pode avançar. Analistas destacam que o voo bem-sucedido comprova a viabilidade conceitual do sistema, mas não garante a prontidão para produção em série. No setor de aviação, o caminho do protótipo funcional para um produto confiável e de longa duração permanece longo, exigindo anos de validação de recursos e segurança antes que o investimento se converta em capacidade utilizável em larga escala.